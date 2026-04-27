Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμός 28χρονου Τούρκου – Είχε οικονομικές διαφορές με τους δράστες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27.04.2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 28χρονο από την Τουρκία. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε στον 28χρονο και τον πυροβόλησαν στον μηρό.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα τριών – τεσσάρων ατόμων διαπληκτίστηκε με τον 28χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενη γυναίκα που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον άνδρα.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος Τούρκος ανέφερε στην αστυνομία ότι είχαν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα έχει υποβάλει αίτηση ασύλου τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε τους δράστες, οι οποίοι είναι επίσης ομοεθνείς του, και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές.