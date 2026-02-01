Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Στέγαστρο έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ, δέντρο ξεριζώθηκε μπροστά στον Λευκό Πύργο

Τα προβλήματα αναμένεται να ενταθούν μέχρι και τις βραδινές ώρες
δέντρο
Δέντρο έπεσε μπροστά στον Λευκό Πύργο / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους να απειλούν την Κεντρική Μακεδονία, δημιουργώντας προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές και σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Μέχρι τις 13:00 μάλιστα, στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε 52 περιπτώσεις κοπής δέντρων, 32 περιπτώσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε τέσσερις για αντλήσεις υδάτων από την κακοκαιρία. Τα περισσότερα αυτά από τα περιστατικά αφορούσαν σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Δανιόλου, στην περιοχή Χαριλάου, στέγαστρο από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» έπεσε επάνω σε κολώνα της ΔΕΗ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα στην περιοχή και να κλείσει ο δρόμος μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν το στέγαστρο και να αποκαταστήσουν την βλάβη.

θεσσαλονίκη
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
θεσσαλονίκη
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Στην Πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε, χωρίς ευτυχώς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Ελλάδα
