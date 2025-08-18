Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 5χρονος που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού

Συνελήφθη ο 43χρονος ιδιοκτήτης του αναψυκτήριου και ο 58χρονος ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα πεντάχρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (17.08.2025) σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια. Κατά την επαφή του με ένα από τα παιχνίδια, το 5χρονο αγοράκι υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν τον 43χρονο ιδιοκτήτη του αναψυκτήριου και τον 58χρονο ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ενώ κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 14 παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

