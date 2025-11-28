Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 42χρονος Τούρκος – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Για ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες και απόδραση, μεταξύ άλλων, κατηγορείται ο 42χρονος Τούρκος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις αρχές της Τουρκίας.

Το ελληνικό FBI έπιασε τον 42χρονο Τούρκο στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) καθώς αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για εκείνον είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελικά καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.