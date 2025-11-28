Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη από το ελληνικό FBI 42χρονος Τούρκος – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Για ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες και απόδραση, μεταξύ άλλων, κατηγορείται ο 42χρονος Τούρκος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις αρχές της Τουρκίας.

Το ελληνικό FBI έπιασε τον 42χρονο Τούρκο στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) καθώς αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του.

Για εκείνον είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελικά καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
90
77
71
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo