Θεσσαλονίκη: Τα βασανιστήρια που κάνουν οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» στα θύματά τους – «Για να δούμε χορεύεις;» και μετά ξύλο

Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες, που προκαλούν το τελευταίο διάστημα σάλο στα social media, αποτυπώνεται η δράση των αυτοαποκαλούμενων «τιμωρών των παιδόφιλων» στη Θεσσαλονίκη κι όχι μόνο. Τα θύματά τους αναγκάζονται να χορεύουν μπροστά και δίπλα τους και μετά την ταπείνωση δέχονται βροχή από χτυπήματα.

Κάποιοι «τιμωροί παιδόφιλων» που δρουν ανενόχλητοι και στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν ότι με δικές τους ενέργειες ορισμένοι παιδόφιλοι οδηγήθηκαν στο εδώλιο, άλλοι ότι θα συνεχίσουν επειδή δεν εμπιστεύονται τις Αρχές και άλλοι εξηγούν τους τρόπους που παγιδεύουν εκείνους που έχουν στοχοποιήσει.

Οι τρεις πρόσφατες καταγγελίες στη Θεσσαλονίκη που αποκάλυψε το Live News, έφεραν στο επίκεντρο την όλη υπόθεση, με την ανησυχία να είναι διάχυτη, σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Η σύντροφος 48χρονου που δέχτηκε επίθεση στη Θεσσαλονίκη, είχε μιλήσει στην εκπομπή του MEGA για τον εφιάλτη του φίλου της.

–Τον κοροϊδεύανε κιόλας και του λέγανε: «Για να δούμε χορεύεις;».

Ο τρόπος δράσης τους

Αυτή η μεθοδολογία είχε καταγραφεί σε βίντεο, σε άλλες περιπτώσεις. Το θύμα είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τις εντολές. Όταν σταματήσει να χορεύει, αρχίζει να δέχεται χτυπήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μέλη των αυτόκλητων «κυνηγών» παγιδεύουν τα θύματά τους, από ψεύτικα προφίλ. Υποδύονται κάποια ανήλικη και κλείνουν ραντεβού.

Η κατάληξη τις περισσότερες φορές είναι αυτή που έχει αποτυπωθεί σε βίντεο, το ραντεβού έχει αποδειχθεί ενέδρα. Πάνω από 10 άτομα καταγράφουν και προσπαθούν σαδιστικά να εξευτελίσουν το θύμα τους.

Τις περισσότερες φορές, σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, οι αυτόκλητοι «τιμωροί των παιδόφιλων» ξυλοκοπούν και ληστεύουν τα θύματά τους.

Ποιοι είναι οι δράστες των επιθέσεων που παίρνουν το νόμο στα χέρια τους; Γιατί δεν κάνουν καταγγελίες στην αστυνομία και στήνουν παγίδες στα θύματά τους; Μέχρι ποιο σημείο σκοπεύουν να φτάσουν τη δράση τους;

Οι αντιδράσεις στα social media

Στα social media καταγράφονται αντιδράσεις, απειλές και εξηγήσεις από μέλη των σκοτεινών ομάδων, που δραστηριοποιούνται όπως φαίνεται σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

– Αυτός με την άσπρη μπλούζα είναι παιδόφιλος και τα παιδιά τον βρήκαν και τον βασανίζουν.

– Έτσι μάγκες.

Οι εικόνες γεννούν σε ορισμένους ερωτήματα.

– Τους κλέβετε αφού τους δείρετε;

– Πόσους έχετε πιάσει;

– Πολλούς

Μέλος της ομάδας υποστηρίζει ότι τα θύματα παγιδεύονται επειδή προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού με ανήλικη.

– Πώς σας ήρθε η ιδέα για την ομάδα;

– Πώς καταφέρνετε και τους βρίσκετε;

– Αυτοί μας βρίσκουν.

Όσοι κατακρίνουν αυτές τις πρακτικές δέχονται απειλές, που τους κάνουν να αποτραβηχτούν από τις σχετικές συζητήσεις στα social media.

– Ποιο ήταν και είναι το κίνητρό σας; Πώς βρεθήκατε όλα τα μέλη και φτιάχτηκε όλο αυτό;

– Μέχρι ειδήσεις βγήκαμε φιλαράκο. Κοντέψαμε να φάμε 25 χρόνια φυλακή και συνεχίζουμε

– Οι κατηγορίες ήταν πολλές. Το θέμα είναι εσύ υποστηρίζεις παιδόφιλους ε; Αφού τους υποστηρίζεις για πες μου καμία πληροφορία για εσένα να δω άμα θα τους υποστηρίζεις μετά βλάκα.

Στο Live News θύμα των αυτόκλητων «τιμωρών»

Στη Θεσσαλονίκη, τελευταίο θύμα των αυτοαποκαλούμενων «κυνηγών» ήταν ένας 23χρονος. Οι δράστες του επιτέθηκαν και τον άφησαν στο σημείο ημιλιπόθυμο.

Ο 23χρονος μιλώντας στο Live News περιέγραψε πώς έγινε η επίθεση.

«Να σου πω την αλήθεια μου νομίζω εγώ την βρήκα. Ας πούμε έλεγε: ”Ποιος θέλει να βγούμε σήμερα Θεσσαλονίκη”, ανέβαζε story και από πλάκα έτσι, δεν ήξερα τίποτα ας πούμε, και πήγα μια μέρα που βόλευε. Και πήγα εκεί πέρα, κατέβηκα από το αμάξι, και δεν πρόλαβα ούτε να την δω καλά καλά στα μούτρα… Τίποτα, απλά μόνο κατέβηκα και μου γύρισε πλάτη και μου λέει ”έλα να γνωριστούμε”. Και εκεί μόλις μπήκα μέσα, μου πετάχτηκαν γύρω γύρω καμιά 20αριά άτομα και με έδειραν. Είναι από 14 μέχρι 20 ετών υπολόγισα εγώ.

»Με χτυπήσανε, με κλέψανε, με ρίξανε κάτω, έτρεχε αίμα η μύτη μου. Είχα το κινητό, τα κλειδιά από το αμάξι. Είχα καμιά 50αρια ευρώ. Φώναζαν αλλά ξέρω εγώ… Από τη μία την έτρωγα, από την άλλη, ούτε θυμόμουν τι λέγανε, τι κάνανε δεν θυμάμαι σοβαρά. Και μετά με ξυλοκόπησαν, με έκλεψαν, λίγο προσπάθησα να φύγω, έφυγα προς τα πάνω, και ήταν κάποιοι περαστικοί και με βοήθησαν και εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία».

Μία ανάλογη παγίδα στήθηκε λίγες μέρες νωρίτερα και σε βάρος 48χρονου. Αρχικά, ο ίδιος απέφυγε να πει όλη την αλήθεια για τα όσα του συνέβησαν.

Στο Live News ο δικηγόρος του 27χρονου θύματος

Ένα από τα θύματα της συγκεκριμένης ομάδας ήταν ένας 27χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, έχει καταδικαστεί για τον βιασμό 15χρονης, γενετήσιες πράξεις και πορνογραφία ανηλίκων το 2021.

Το συγκεκριμένο άτομο καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 6 έτη και 6 μήνες με αναστολή μέχρι το Εφετείο. Αφέθηκε ελεύθερος και στο Εφετείο καταδικάστηκε σε δύο έτη και 8 μήνες με αναστολή.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με αυτές τις εικόνες που πολλαπλασιάζονται με το πέρασμα των ημερών στα social media, να προκαλούν φόβο και να γεννούν ερωτήματα για τα όσα συμβαίνουν.