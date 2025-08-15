Θεσσαλονίκη: Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο με προορισμό την Αθήνα – Μετά από 1.5 ώρα αναχώρησε ο συρμός

Με 93 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε εν τέλει από τη Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC53 με προορισμό την Αθήνα. Ο λόγος της ακινητοποίηση του τρένου φαίνεται πως είναι τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο τροχαίο υλικό, την ώρα που πήγαινε να αναχωρήσει.

Η Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, αναφέρει πως η καθυστέρηση προέκυψε από τον διαχειριστή της υποδομής ο οποίος ανέλαβε την αλλαγή του τροχαίου υλικού. Στους 148 επιβάτες του τρένου -όση ώρα περίμεναν για να ξεκινήσει το ταξίδι τους από τη Θεσσαλονίκη- δόθηκαν νερά και σνακ, ξεκαθαρίζει η εταιρεία.

Σχετικά με την αποζημίωση των επιβατών, η Hellenic Train τόνισε πως βάση νομοθεσίας, μπορούν να πάρουν πίσω το 25% της αξίας του εισιτηρίου με τους παρακάτω τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

* είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

* είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών».

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του.