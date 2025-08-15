Θεσσαλονίκη: Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο με προορισμό την Αθήνα – Μετά από 1.5 ώρα αναχώρησε ο συρμός

Με 93 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε εν τέλει από τη Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC53 με προορισμό την Αθήνα. Ο λόγος της ακινητοποίηση του τρένου φαίνεται πως είναι τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο τροχαίο υλικό, την ώρα που πήγαινε να αναχωρήσει.
Η Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, αναφέρει πως η καθυστέρηση προέκυψε από τον διαχειριστή της υποδομής ο οποίος ανέλαβε την αλλαγή του τροχαίου υλικού. Στους 148 επιβάτες του τρένου -όση ώρα περίμεναν για να ξεκινήσει το ταξίδι τους από τη Θεσσαλονίκη- δόθηκαν νερά και σνακ, ξεκαθαρίζει η εταιρεία.
Σχετικά με την αποζημίωση των επιβατών, η Hellenic Train τόνισε πως βάση νομοθεσίας, μπορούν να πάρουν πίσω το 25% της αξίας του εισιτηρίου με τους παρακάτω τρόπους:
- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:
* είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
* είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών».
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του.