Ελλάδα

Κέρκυρα: Η στιγμή που drone της πυροσβεστικής εντοπίζει δύο πεζοπόρους που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή με τους δύο άνδρες
Drone της πυροσβεστικής εντοπίζει τους δύο πεζοπόρους που χάθηκαν σε δάσος της Κέρκυρας

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια που έζησαν δύο πεζοπόροι στην Κέρκυρα την Κυριακή (03.05.2026). Οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία, από την πρώτη στιγμή της επικοινωνίας τους με τις αρχές, οι δύο πεζοπόροι που χάθηκαν στο δάσος του Παντοκράτορα στην Κέρκυρα δήλωσαν πως είναι καλά στην υγεία τους.

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Κυριακής, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους πεζοπόρους και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.

