Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε σε φρεάτιο πάρκινγκ

Το πτώμα βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (6/5/26) μέσα σε φρεάτιο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το thestival, η σορός εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ, έναντι του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ερευνούν την υπόθεση…

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Η σορός είναι άνδρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενώ ενδεχομένως να πρόκειται για άστεγο.

Έρευνες για την υπόθεση κάνουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας.