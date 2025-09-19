Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο που είχε δεμένα με αλυσίδα 14 σκυλιά και μια γάτα κλεισμένη σε κλουβί

Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού, που κρατούσε 14 σκυλιά δεμένα με αλυσίδα και μια γάτα κλεισμένη σε κλουβί, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Ο 47χρονος αλλοδαπός παραβίαζε τους κανόνες ευζωίας ζώων συντροφιάς και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από έρευνα σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 47χρονου διαπιστώθηκε να έχει δεμένα με αλυσίδα, δυσκολεύοντας την κίνησή τους, 14 σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε πως εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί αρμοδίως.