Ελλάδα

Θήβα: Τρακτέρ καταπλάκωσε αγρότη – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αγρότης που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του στη Θήβα
Τρακτέρ
Τρακτέρ / Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI

Τραγωδία συνέβη στη Θήβα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ που οδηγούσε.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας το απόγευμα του Σαββάτου 27.09.2025, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ο άνδρας τούμπαρε και τον καταπλάκωσε.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολεμική Αεροπορία: Εξοπλίζεται με αναβαθμισμένα F-16 Viper και στέλνει μήνυμα ισχύος με ασκήσεις στο εξωτερικό
Tα «μπλε φτερά» έδειξαν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούw με περισσότερες από 15 παρουσίες εκτός Ελλάδας, σε μεγάλες συμμαχικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και αποστολές
F-16 Viper 2
«Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα» λέει η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία
«Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές, το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή» λέει η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ
Διευθύντρια ΚΕΠ
2
Newsit logo
Newsit logo