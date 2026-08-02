Θρίλερ ανοιχτά της Σύμης: Πέντε αγνοούμενοι από ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο – Εντοπίστηκε ζωντανή γυναίκα τέσσερις ώρες αργότερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σύμη, μετά από σοβαρό περιστατικό με ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο. Οι αρχές αναζητούν τους επιβαίνοντες που βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ οι πληροφορίες για τον αριθμό των αγνοουμένων μεταβάλλονται όσο προχωρούν οι έρευνες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΡΤ, το ιστιοπλοϊκό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στο νερό. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τρία άτομα, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε πέντε, καθώς μία γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή περίπου τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Ωστόσο, το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και απομακρύνθηκε χωρίς επιβαίνοντες.

Αρχικά, ένας άνδρας και μία γυναίκα κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή και να σωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και μία ακόμη γυναίκα ζωντανή, με αποτέλεσμα οι διασωθέντες να είναι πλέον τρεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σύμη και τη βραχονησίδα Σεσκλί, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται οι υπόλοιποι πέντε αγνοούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανούς υπηκόους.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ελικοπτέρου Super Puma, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των αγνοουμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4-5 μποφόρ.