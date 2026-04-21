Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη: Αυτοπυροβολήθηκε έξω από εκκλησία ο πρώην σύντροφος της 43χρονης

Oι έρευνες της ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό της μητέρας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς
Η 43χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας από την Κρήτη μετά τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της, νεκρού εξω από εκκλησία.

Ο 39χρονος, που είχε προσαχθεί ως ύποπτος από τις αρχές λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και αφέθηκε ελεύθερος, βρέθηκε σήμερα Τρίτη 21.04.2026 νεκρός κοντά στον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία και όπως προέκυψε από τις αρχές έφερε τραύματα από καραμπίνα την οποία έστρεψε ο ίδιος στον εαυτό του.

Μια εξέλιξη η οποία προκαλεί πολλά ερωτήματα και προσδίδει στην υπόθεση της εξαφάνισης της μητέρας στοιχεία θρίλερ.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους αστυνομικούς, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 39χρονος οποίος όπως λένε πληροφορίες, ζήλευε παθολογικά την Ελευθερία Γιακουμάκη, να την σκότωσε και στη συνέχεια να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛΑΣ, για τον εντοπισμό της μητέρας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά τον εντοπισμό του 39χρονου, «χτενίζουν» τη ζώνη Αρχάνων έως Αθανάτων καθώς το στίγμα της εντοπίστηκε χθες σε εκείνη την ακτίνα.

