Θύμα διάρρηξης η παρουσιάστρια Κόμισσα Κοντογιάννη – Στο στόχαστρο των ληστών και επιχειρηματίας

Φόβος και τρόμος έχουν γίνει οι διαρρήξεις σπιτιών στα Νότια Προάστια, με ένα από τα θύματα να είναι και η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Κόμισσα Κοντογιάννη.

Η γνωστή παρουσιάστρια έπεσε θύμα των ληστών, καθώς τρεις δράστες μπήκαν στο σπίτι της ενώ εκείνη έλειπε για διακοπές, το διέρρηξαν και έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαρρήκτες φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει προσεκτικά τις κινήσεις τους και γνώριζαν πώς θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας. Ο ένας από τους τρεις κρατούσε έναν κουβά με νερό, ενώ οι άλλοι δύο έκοβαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, σε μια προσπάθεια να θέσουν εκτός λειτουργίας τον συναγερμό.

Αρχικά, οι δράστες φέρονται να δοκίμασαν να μπουν στην κατοικία από τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία, χωρίς να τα καταφέρουν. Τελικά, χρησιμοποίησαν λοστό για να παραβιάσουν τις σιδεριές και κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού από το παράθυρο της κουζίνας.

Αφού μπήκαν στο σπίτι, άρχισαν να ψάχνουν για αντικείμενα αξίας. Σύμφωνα με την καταγγελία της παρουσιάστριας, οι διαρρήκτες κατάφεραν να φύγουν παίρνοντας μαζί τους κοσμήματα ιδιαίτερα μεγάλης χρηματικής αξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα του Star, ανέφερε ότι η αξία των κοσμημάτων που έκλεψαν φτάνει τις 150.000 ευρώ, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή της για όσα συνέβησαν.

«Άρπαξαν κοσμήματα κλπ. 150.000€. Είχαμε βρεθεί σε ανάγκη και δεν το πουλήσαμε, να τα πάρουν τώρα αυτοί;!», δήλωσε στην κάμερα του Star.

Την ίδια στιγμή, επιχειρηματίας στα Νότια Προάστια έχει γίνει επανειλημμένα στόχος διαρρηκτών, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων μηνών έχουν εισβάλει στο σπίτι του συνολικά πέντε φορές. Βίντεο-ντοκουμέντα δείχνουν καρέ-καρέ τη δράση των κακοποιών.

Σε ένα από τα βίντεο, ο διαρρήκτης φαίνεται να έχει ήδη παραβιάσει την πόρτα του διαμερίσματος και να ψάχνει τους χώρους, αφήνοντας πίσω του τα πάντα αναστατωμένα.

Κάποια στιγμή ο συναγερμός ενεργοποιείται, όμως αυτό δεν φαίνεται να τον ανησυχεί. Αντί να εγκαταλείψει το σπίτι, παραμένει στο εσωτερικό και συνεχίζει κανονικά την έρευνά του.

Μάλιστα, ο δράστης ανάβει τον φακό του κινητού του και εξακολουθεί να ψάχνει το διαμέρισμα, αναζητώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Για τον επιχειρηματία, οι συνεχόμενες διαρρήξεις έχουν μετατρέψει την καθημερινότητά του σε εφιάλτη. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, το σπίτι του έχει γίνει στόχος κακοποιών συνολικά πέντε φορές.

Οι δράστες, όπως περιγράφει ο ίδιος, δεν περιορίστηκαν μόνο στην αναζήτηση χρημάτων και αντικειμένων αξίας, αλλά προκάλεσαν και μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού.

«Είχαν πάει από το υπόγειο μέχρι το δωμάτιο, τα είχαν κάνει όλα λίμπα. Είχαν σπάσει έπιπλα στην προσπάθειά τους να ανέβουν, πατούσανε τραπέζια, έπιπλα, είχαν σπάσει τραπέζια, έπιπλα», περιέγραψε στο Star.