Το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 12 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, αλλά όχι στην Κοζάνη, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε Θεσσαλονίκης μόνο με click away, καθώς, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, στις περιοχές αυτές παρατηρείται σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Αντίθετα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή λόγω της ιδιαίτερης επιδημιολογικής επιβάρυνσης που παρατηρείται στην περιοχή.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 12 Απριλίου επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση α) τον ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και β) τον ΚΑΔ: 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/ κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά.

Ακόμη, έπειτα από τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε το λιανικό εμπόριο να συνεχίσει να λειτουργεί με click away και click inside, ωστόσο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων, και πλέον η αναλογία πληθυσμού εμβαδού έχει ως εξής:

– για επιφάνειες καταστημάτων έως 500τμ: 1 άτομο ανά 25τμ

– για επιφάνειες άνω των 500τμ: για κάθε 100 τμ πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης.

Αναφερόμενος στα self tests, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την επαναλειτουργία των Λυκείων, όσο και για τα επόμενα βήματα σε άλλους τομείς δραστηριότητας, καθώς, όπως επισήμανε, «μας επιτρέπουν να προφυλάξουμε εμάς και τους γύρω μας, σε συνδυασμό με τα μέτρα αυτοπροστασίας» και «κάνουν δυνατά κάποια βήματα ελευθερίας πριν ολοκληρωθεί το τείχος ανοσίας που χτίζουμε βήμα- βήμα με τον εμβολιασμό».

Ερωτηθείς αν έχει έχει συζητηθεί στην επιτροπή υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτραπεί η μετάβαση των πολιτών στις εξοχικές τους κατοικίες και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους το Πάσχα, αν το self test είναι ένα εισιτήριο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ο κ. Χαρδαλιάς συνέστησε υπομονή τονίζοντας ότι αυτό που είναι δεδομένο είναι «ότι απέχουμε τρεις εβδομάδες από το Πάσχα».

Τέλος, ερωτηθείς αν θα ανοίξουν οι υπερτοπικές μετακινήσεις και η εστίαση μέχρι 14 Μαΐου λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου, ακόμη κι αν το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό, ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Το ζήτημα της αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας είναι ένα φαινόμενο δυναμικό. Νομίζω είναι αντιληπτό σε όλους ότι θα θέλαμε να είναι συνέχεια ανοιχτά τα πάντα, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε μία συγκεκριμένη στρατηγική, κάποιες φορές να είμαστε ανοιχτοί, κάποιες φορές να είμαστε κλειστοί, διότι αυτό επιβάλλουν τα υγειονομικά δεδομένα, τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία καθημερινά παρατηρούμε σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου ας κάνουμε λίγη υπομονή, όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα».

Προσέθεσε ότι σε μεγάλες χώρες, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουν και τέταρτο κύμα. «Εμείς παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέσα από συγκεκριμένη στρατηγική για το κομμάτι που αφορά το τρίτο κύμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και για το θέμα που αφορά στο ερώτημα για τις 14 Μαΐου, θα επαναλάβω ότι απέχουμε αρκετές εβδομάδες – και για εμάς το σημαντικό, το πρωτεύον, είναι να παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη και να παίρνουμε τις σχετικές και αναγκαίες αποφάσεις», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ