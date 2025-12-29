Ελλάδα

Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέα Χρονιά, Νέες Προσφορές, Νέα τιμή

Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σας εύχεται καλή και ευλογημένη χρονιά  και συνεχίζει να σας προσφέρει σπάνιες Συλλογές βιβλίων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής. Tην  Πέμπτη  01 Ιανουαρίου, μην χάσετε το βιβλίο ΣΜΥΡΝΗ από την πολύτιμη Συλλογή  βιβλίων Χαμένες ΠατρίδεςΠεριέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, με τεκμήρια μνήμης αλλά και σύγχρονες εικόνες της πόλης.

Με την έκδοση αυτή τιμάται η ελληνική Σμύρνη και οι Μικρασιάτες Έλληνες που ξεριζώθηκαν από την γενέθλια Γη.

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

