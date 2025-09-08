Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας

σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες,

για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές και εξαντλούνται σύντομα!

Αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

βυζαντινής τεχνοτροπίας

σε κανονικό μέγεθος

με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Επιπλέον κάθε εβδομάδα προτείνει ένα αξιόλογο βιβλίο σε ειδική τιμή

μαζί με δώρο σε κάθε αγορά!

Για αυτή την εβδομάδα το βιβλίο

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

Ένα συναρπαστικό βιβλίο του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ

που απαντά στα ερωτήματα για τα πέραν του τάφου

και δωρεάν μαζί με κάθε παραγγελία

δύο πολυσέλιδα μπλόκ μνημόνευσης ονομάτων

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.