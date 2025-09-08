Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 15χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Τι κατήγγειλε ο ανήλικος
Ο ανήλικος έχει καταθέσει μήνυση στον 60χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό
Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, λίγο μετά κατέληξε
Τύρναβος: «Ο 88χρονος πυροβόλησε τον σύντροφο της εγγονής του επειδή δεν άντεχε την τοξική σχέση τους»
Κάτοικος της περιοχές αναφέρει πως ο 18χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά, έβαζε φωτιές και κακοποιούσε τις πρώην συντρόφους του και για αυτό ο ηλικιωμένος τον πυροβόλησε στην πλάτη
H Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την αποκατάσταση των περιοχών που φέρουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προηγούμενων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
Καταδικάστηκαν οι γονείς των μωρών που βρέθηκαν μόνα τους σε δρόμο της Θεσσαλονίκης - «Κοιμόμασταν, δεν ξέρουμε τι έγινε»
Για την υπόθεση γίνεται κοινωνική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των μωρών
Βίντεο AI δείχνει Kαρυάτιδα να «δραπετεύει» από το Βρετανικό Μουσείο και στέκεται ξανά δίπλα στις αδερφές της
Το βίντεο υπενθυμίζει τον αγώνα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κινηματογραφική καταδίωξη γιου επιχειρηματία: Τραυμάτισε αστυνομικό με την πανάκριβη Mercedes του και συνελήφθη
Οι αστυνομικοί τον καταδίωκαν για 2 ώρες μέχρι που εν τέλει τον ακινητοποίησαν στο ύψος του Χίλτον - Ο αστυνομικός πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Προφυλακίστηκαν έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - «Σφίγγα» ο φερόμενος ως αρχηγός
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις κατηγορούμενοι