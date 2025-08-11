Την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου

η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας

κυκλοφορεί για δύο εβδομάδες στα περίπτερα όλης της χώρας

και σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες,

για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές,

υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων,

αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

βυζαντινής τεχνοτροπίας

σε κανονικό μέγεθος

με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Επιπλέον προτείνει ένα ποιοτικό βιβλίο σε ειδική τιμή

μαζί με δώρο σε κάθε αγορά!

Για αυτή την εβδομάδα το βιβλίο

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

και δώρο dvd με τις Σωτήριες Διδαχές και ψαλμούς

από τη φωνή του Αγίου Παϊσίου

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο και σπάνιες εικόνες του σε βίντεο

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.