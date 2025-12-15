Την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Συμβαίνει τώρα:
Την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας με νέα μειωμένη τιμή και συνεχίζει να σας προσφέρει σπάνιες Συλλογές βιβλίων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής

Την  Πέμπτη  18 Δεκεμβρίου και για δυο εβδομάδες 

μην χάσετε τα βιβλία από την πολύτιμη Συλλογή  βιβλίων Χαμένες Πατρίδες,

Μπορείτε να επιλέξετε

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ : Περιέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει την πολυθρύλητη εκκλησία σε όλες τις εκφάνσεις της, θεωρώντας ότι αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην διάσωση της ιστορικής μνήμης, αλλά και την διάδοση της ακτινοβολίας της στην Οικουμένη.

 ή   ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ- ΠΟΝΤΟΣ: Μια συνταρακτική περιήγηση στον Παράλιο και Μεσόγειο Πόντο, όπου η ποντιακή ρωμιοσύνη επέζησε και διατήρησε τα αρχαία ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και κυρίως την ορθόδοξη πίστη.

Με το νέο έτος ακολουθεί το βιβλίο ΣΜΥΡΝΗ

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

