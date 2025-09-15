Την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Πιο δημοφιλή
Από τις 8:05 το πρωί η πρόταση άρχισε να αποστέλλεται στους διαδίκους, αφού προηγουμένως είχε κατατεθεί επισήμως στην πρόεδρο Εφετών
Η Ειρήνη Μουρτζούκου μιλά μέσα από τη φυλακή: «Είμαι μέσα άδικα και θα αποδείξω την αθωότητά μου – Δεν πείραξα τον Παναγιωτάκη»
«Εμπιστεύομαι μόνο τον δικηγόρο μου», είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου
Προφυλακιστέος ο 27χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στα Μάλια με θύμα την 23χρονη - Του επιτέθηκαν οι γονείς της
Οι γονείς της 23χρονης, στην εικόνα του 27χρονου άνδρα έξω από τα δικαστήρια, ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τον βρίζουν, κατηγορώντας τον για το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε νωρίς το νήμα της ζωής της 23χρονης
Βίντεο λίγα λεπτά πριν την επίθεση στον οδηγό του τρόλεϊ στον Πειραιά - «Με χτύπησαν με μπουνιές σε λαιμό και κεφάλι»
Στα πλάνα φαίνεται το τρόλεϊ να προσεγγίζει το παρκαρισμένο αυτοκίνητο, για το οποίο δέχθηκε άγρια χτυπήματα ο οδηγός του τρόλεϊ
Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση
Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, επιχειρηματίας και αρραβωνιασμένος δηλώνει ο 42χρονος μαστροπός
Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι οι γυναίκες που τον κατηγορούν μεταξύ άλλων για μαστροπεία έπαιζαν σε ταινίες πορνό με τη θέλησή τους και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια υπογεγραμμένα από τις ίδιες
Η μηχανή του 16χρονου ανετράπη και ξεκίνησε να τρέχει για να γλιτώσει την σύλληψη - Εν τέλει συνελήφθη σε αυλή σπιτιού
Το «Πρώτο Πρόγραμμα» γίνεται «ΕΡΤnews Radiο 105,8»: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ περνά σε νέα εποχή
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΕΡΤnews Radio 105,8 από Δευτέρα έως Κυριακή - Ποιες ώρες θα μπορείτε να ακούσετε τις αγαπημένες σας εκπομπές