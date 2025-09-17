Την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Πιο δημοφιλή
Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η Μαράια
Η Μαράια γνωστοποίησε ότι δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».
Στην κατάθεση του ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα από τη Βουλγαρία του πρόσφερε ένα ποτήρι και κρασί και αφού το ήπιε έχασε τις αισθήσεις του
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του
Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του Παλαιστίνιου που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου
Η πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα μετά από καρκίνο του ενδομητρίου – 34χρονη από τη Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζεται να γίνει μητέρα
Μια 34χρονη ασθενής από τη Βόρεια Ελλάδα που είχε προσβληθεί από καρκίνο ενδομητρίου ετοιμάζεται σήμερα να γίνει μητέρα με εξωσωματική γονιμοποίηση
Γυναίκα Ρομά που ζητιάνευε στην Κηφισιά παριστάνοντας την ανάπηρη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Star
H «ανάπηρη» γυναίκα, στη θέα της κάμερας, άρχισε να… τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο του Star Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!
Μετά την αναχώρηση 166 ατόμων, στον χώρο παρέμειναν 1013
Tα «Ελευσίνια Μυστήρια», μία παράσταση – ταξίδι στην αρχαιότητα έρχεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας από τη βραβευμένη ομάδα ΡΟΔΑ
