Ελλάδα

Την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την  Πέμπτη  18 Σεπτεμβρίου

η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας

σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες,

για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές και εξαντλούνται σύντομα!

Αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

 

  • όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία
  • βυζαντινής τεχνοτροπίας
  • σε κανονικό μέγεθος
  • με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

 

Επιπλέον κάθε εβδομάδα προτείνει ένα αξιόλογο βιβλίο σε ειδική τιμή

μαζί με δώρο σε κάθε αγορά!

Για αυτή την εβδομάδα το βιβλίο

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

Ένα συναρπαστικό βιβλίο του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ

που απαντά στα ερωτήματα για τα πέραν του τάφου

και δωρεάν μαζί με κάθε παραγγελία

δύο πολυσέλιδα μπλόκ μνημόνευσης ονομάτων

Διαβάστε ακόμη: 

  • Οι Αγιασμοί στα σχολεία όλης της Χώρας – Προσευχή και ευχές για ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα – Η Εκκλησία δίπλα στα παιδιά της
  • Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: «Αδειάζει» τον Θεόφιλο το Υπ. Εξωτερικών
  • Δημητριάδος Ιγνάτιος: Η αγάπη θα σώσει τον κόσμο
  • ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Χρυσόστομος Σμύρνης – Χριστοκεντρική διακονία και μαρτύριο
  • Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος: Η πίστη μας βασίζεται στη θυσία

Για βιβλία και εικόνες που κυκλοφορούν με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

