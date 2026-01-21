Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Κυκλοφορεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και σας προσφέρει για πρώτη φορά το συλλεκτικό βιβλίο

Αχειροποίητα Θαυμαστά Σεβάσματα

Ένα σπάνιο έγχρωμο και πολυτονικό βιβλίο, όπου παρουσιάζει το αχειροποίητο Ιερό Αγιο Μανδύλιο και άλλες γνωστές άγιες αχειροποίητες εικόνες, με φωτογραφίες, πληροφορίες και εντυπωσιακό ιστορικό.

Η «αχειροποίητη» φύση τους τις καθιστά ιδιαίτερα ιερά κειμήλια στην Ορθόδοξη παράδοση, αποτελώντας «αυθεντικές» αναπαραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων αγίων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο χαρισματικός Γέροντας της Κρήτης π. Εφραίμ Χατζηπατέρας

