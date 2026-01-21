Συμβαίνει τώρα:
Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Κυκλοφορεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου  και σας προσφέρει  για πρώτη φορά  το συλλεκτικό βιβλίο

Αχειροποίητα Θαυμαστά Σεβάσματα

Ένα σπάνιο έγχρωμο και πολυτονικό  βιβλίο, όπου  παρουσιάζει το αχειροποίητο Ιερό Αγιο Μανδύλιο και άλλες γνωστές άγιες  αχειροποίητες εικόνες, με φωτογραφίες, πληροφορίες και εντυπωσιακό ιστορικό.

Η «αχειροποίητη» φύση τους τις καθιστά ιδιαίτερα ιερά κειμήλια στην Ορθόδοξη παράδοση, αποτελώντας «αυθεντικές» αναπαραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων αγίων.

  • Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος στην «Κ.τ.Ο.» για το ορθόδοξο βίωμα και την αγάπη ως προσφορά – Οι Ενορίες της υπαίθρου αδειάζουν
  • -Ο Ορθόδοξος κόσμος στηρίζει το Φανάρι
  • Σπάρτης Ευστάθιος: Να αγαπήσουμε τη θυσία
  • ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο χαρισματικός Γέροντας της Κρήτης π. Εφραίμ Χατζηπατέρας
  • Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: ΟΧΙ στη χειραγώγηση από τους πολιτικούς

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

