Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου ενώ εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο έγινε η σφαγή - Ο 51χρονος ισχυρίστηκε πως το έσφαξε για να τιμήσει το παλιό έθιμο
Οι γονείς βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει δεσμευτεί να πληρώσει τους εργαζόμενους της εφημερίδας που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5,5 μήνες
Αδειάζει η Αγυιά από μετανάστες: Φεύγουν για Σέρρες οι τελευταίοι 364 – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Είναι οι τελευταίοι από τους 1150 που είχαν φιλοξενηθεί τις προηγούμενες μέρες στην συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης - Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα ως διακινητές
Οδηγός διέλυσε με το αυτοκίνητό του 2 σταθμευμένα οχήματα στην Εκάλη και εξαφανίστηκε – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο
Η ιδιοκτήτρια των οχημάτων κατήγγειλε πως η ζημιά που τους προκάλεσε ο οδηγός ανέρχεται κοντά στις 10.000 ευρώ
Έρχεται κακοκαιρία με βροχές στα τέλη της εβδομάδας - Ποιος είναι ο εμποδιστής «Ρεξ» που φέρνει το φθινόπωρο
Τα πιο έντονα φαινόμενα φαίνεται πως θα εκδηλωθούν την Κυριακή και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας - Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
Κατά το διάστημα 19 με 21 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 101 οδηγοί που είχαν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα
Οδηγός αυτοκινήτου πυροβόλησε με καραμπίνα στη νέα Εθνική Πατρών – Πύργου κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα
Δεν τραυματίστηκε το θύμα αλλά προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα