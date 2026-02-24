Ελλάδα

Την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την  Πέμπτη  26 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας κατόπιν μεγάλης ζήτησης,  επανακυκλοφορεί ολόκληρη την Συλλογής της και κάθε εβδομάδα  σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες  για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές,  υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

  • όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία
  • βυζαντινής τεχνοτροπίας
  • σε κανονικό μέγεθος
  • με ειδική προστατευτική θήκη
  • με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
105
71
50
40
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απέδρασε κρατούμενος από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης - Είχε υποστεί έμφραγμα
Νοσηλεύτηκε για λίγο στη ΜΕΘ αλλά μετά μεταφέρθηκε σε θάλαμο - Εκεί οι γιατροί δεν αφήσαν τους αστυνομικούς να μπουν στον θάλαμο, καθώς υπήρχαν και άλλοι τρεις ασθενείς για νοσηλεία
Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
Ο Μάρτης φέρνει την άνοιξη χωρίς ισχυρές βροχές και χιόνια - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
Πρόκειται για εποχική πρόγνωση, τονίζοντας πως «είναι εργαλεία που δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες»
Ανθισμένη αμυγδαλιά
Newsit logo
Newsit logo