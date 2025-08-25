Την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Πιο δημοφιλή
1
4
Μη χάσετε
1
4
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μετά από ενημέρωση από τις αρχές της Γερμανίας, ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής OZY και SLIMMING HERB
Τα ερωτήματα για τον πνιγμό της 4χρονη στους Παξούς είναι πολλά και κυρίως πως η ανήλικη έμεινε μόνη της και πώς κατάφερε να διανύσει απόσταση περίπου 200 μέτρων
Ο 43χρονος άνδρας αρχικά παραβίασε την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος ωστόσο γρήγορα τον αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης
Η τιμή για το πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ
Η μαγεία των Κυκλάδων ζωντανεύει τη στιγμή που θα νιώσουμε την επιθυμία να ταξιδέψουμε εκεί
Ένα πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει επιτυχία, προσφέροντας σας πλήρη ευελιξία
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη νεκρή γυναίκα εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα
Ο πρώτος «χάρτης» με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ για τη νόσο Πάρκινσον - Στην Ελλάδα είναι 400 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, δηλαδή πάσχει περίπου το 0,4% του γενικού πληθυσμού και το 2,8% στα άτομα άνω των 80 ετών