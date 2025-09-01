Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ KYKΛΟΦΟΡΕΙ

ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Μην την χάσετε, κάθε Πέμπτη

σε όλα τα περίπτερα της χώρας!

Μαζί,

σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες

για να επιλέξετε.

-Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

 

Επιπλέον σας προτείνει ένα αξιόλογο βιβλίο

σε ειδική τιμή, μαζί με ένα δώρο σε κάθε παραγγελία!

 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ:

EKΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 50% ΣΤΟ «ΝΆΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΌΝ»

 

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Την εφημερίδα της αληθινής πίστης!

