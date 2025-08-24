Το Athens Flying Week Airshow 2025 στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα

Το Athens Flying Week (AFW) 2025, το μεγαλύτερο αεροπορικό show στα Βαλκάνια με πάνω από 500.000 πιστούς θαυμαστές παγκοσμίως, επιστρέφει και πάλι για ένα ακόμη συναρπαστικό αεροπορικό Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Είστε έτοιμοι να απογειωθείτε μαζί της;

Δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη και τουλάχιστον 16 διεθνείς συμμετοχές, εγγυώνται ένα καθηλωτικό αεροπορικό σόου για χιλιάδες φίλους της Athens Flying Week. Η διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, θα φιλοξενήσει και φέτος τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα και ελικόπτερα αλλά και θρύλους του παρελθόντος!

Στην πρώτη γραμμή της Athens Flying Week 2025 βρίσκονται τα γαλλικά Rafale, με το Rafale SoloDisplay να επιστρέφει στην Τανάγρα με ανανεωμένο πρόγραμμα που κόβει την ανάσα, ο «τίγρης» της Πολωνίας, το F-16 Tiger Demo, που συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά αεροσκάφη επιδείξεων στον κόσμο, αλλά το γερμανικό Eurofighter Typhoon της TaktLwG31 “Boelcke” που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό και υπόσχεται να αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Επίσης ηχηρό παρών θα δώσουν το εντυπωσιακό ιταλικό Tornado που επίσης κάνει ντεμπούτο στην Τανάγρα και το AW139, τα αυστριακά Pilatus PC-7 που μαγεύουν μικρούς και μεγάλους, όπως και τα PC-9 από τη Σλοβενία!

Και μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής! Στην Τανάγρα για την Athens Flying Week 2025, θα βρεθεί και το συγκλονιστικό Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας αλλά και οι ακροβάτες των αιθέρων Phoenix Paramotor που θα εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Από τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Demo Teams της Πολεμικής Αεροπορίας, με το F-16 ΖΕΥΣ και το Τ-6 Δαίδαλος να μοιράζουν συγκινήσεις και αδρεναλίνη! Μαζί τους, θα πετάξουν και τα F-16 Viper, τα Rafale, τα Mirage 2000-5, τα ολοκαίνουργια Μ-346 και τα θρυλικά F-4 Phantom που αποτελούν το «ιερό δισκοπότηρο» των απανταχού φίλων της αεροπορίας!

Μαζί με τη dream team της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Athens Flying Week 2025 θα λάβουν μέρος και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχηματισμούς και σύνθετα σενάρια με τη συμμετοχή τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ!

Η Athens Flying Week σας ταξιδεύει στον χρόνο και εκτός από τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη φιλοξενεί και θρυλικά Warbirds, όπως το Supermarine Spitfire MJ755 και το Τ6 Harvard που επανήλθαν σε πτήσιμη κατάσταση με τη δωρεά του ιδρύματος «Ίκαρος» και μετά από δεκαετίες επιστρέφουν και πάλι στους ελληνικούς ουρανούς!

Φυσικά, από τη μεγαλύτερη γιορτή της αεροπορίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι πολιτικές συμμετοχές, όπως ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Luca Bertossio, o εκπληκτικός Frank Van Houten γνωστός και ως Dutch Rush με το Sukhoi 26MX και η Γαλλίδα πρωταθλήτρια Μέλανι Αστλές, η πρώτη γυναίκα πιλότος που συμμετείχε στο περίφημο Red Bull Air Race αλλά και ο υπέροχος Luca Salvadori με το εντυπωσιακό Sliver Chicken!