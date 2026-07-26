Το κόλπο της σιλικόνης: Η μέθοδος των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε άδεια σπίτια

Κάθε ευφάνταστο τρόπο σκαρφίζονται οι διαρρήκτες για να εισβάλλουν στα σπίτια ειδικά την περίοδο των διακοπών.

Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι διαρρήκτες για να μπαίνουν στα σπίτια είναι αυτός με το «κόλπο της σιλικόνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαρρήκτες λοιπόν για να διαπιστώσουν αν τα σπίτια είναι άδεια βάζουν μια μικρή ίνα σιλικόνης στην πόρτα και περιμένουν εάν θα ανοίξει ή όχι. Αν επιστρέψουν μετά από 5 μέρες και δουν ότι υπάρχει ακόμα σιλικόνη, σημαίνει ότι λείπει ο ιδιοκτήτης, και μπαίνουν μέσα στο σπίτι.

Πέρα από τη χρήση σιλικόνης, οι διαρρήκτες εφαρμόζουν και άλλες τεχνικές προκειμένου να διαπιστώσουν αν μια κατοικία παραμένει ακατοίκητη. Μία από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές είναι η τοποθέτηση μικρών κομματιών χαρτιού, χαρτονιού ή διαφημιστικών εντύπων στα κενά της εξώπορτας. Αν αυτά παραμείνουν στη θέση τους για αρκετές ημέρες, θεωρείται ένδειξη ότι οι ένοικοι απουσιάζουν.

Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται λεπτές κλωστές ή ακόμη και τρίχες, οι οποίες στερεώνονται διακριτικά στην πόρτα και αποκολλώνται ή κόβονται μόλις αυτή ανοιχτεί. Παράλληλα, παρατηρείται η χρήση αυτοκόλλητων, μικρών χαραγμάτων ή άλλων κωδικοποιημένων συμβόλων σε κουδούνια και γραμματοκιβώτια, τα οποία αξιοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας και αναγνώρισης μεταξύ των μελών εγκληματικών ομάδων.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στα social media που αποκαλύπτουν ότι απουσιάζουν λόγω διακοπών ή για πόσο χρονικό διάστημα θα λείπουν. Παράλληλα, συνιστά να λαμβάνουν μέτρα προστασίας της κατοικίας τους, όπως η εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας ή συστήματος συναγερμού.