Δολοφονία 42χρονης στη Σύρο: Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Νέα κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προστεθούν στη δικογραφία για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης στη Σύρο, καθώς οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με επίκεντρο το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, αλλά και την αναμενόμενη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της διασώστριας.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 42χρονης, Μαρία Καζαντζάκη, η οποία εκπροσωπεί τους γονείς του θύματος, τόνισε ότι η υπόθεση της δολοφονίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως τα στοιχεία που αναμένονται από τις έρευνες των αστυνομικών στη Σύρο θα είναι καθοριστικά για την πορεία της: «Εκπροσωπώ με ειδική εντολή τους γονείς της θανούσης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συντριβή εξ αιτίας του χαμού του μοναδικού παιδιού τους. Με ενέργειές μας, λάβαμε αντίγραφο της δικογραφίας, την οποία μελετάμε εξονυχιστικά.

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Η δικογραφία όμως θα εμπλουτιστεί περαιτέρω, καθώς, αφενός η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία συμπεριλαμβάνει και το άνοιγμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, και αφετέρου αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση η οποία θα καταδείξει τον τρόπο και την αιτία του θανάτου».

Ο τόπος του εγκλήματος στη Σύρο:

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Η δικηγόρος πρόσθεσε: «Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας με σοβαρότητα και σεβασμό. Όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και απολογηθούν και οι κατηγορούμενοι, τότε θα μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι οι γονείς της άτυχης γυναίκας βιώνουν ανείπωτο πόνο, με τη μητέρα να είναι συντετριμμένη από την απώλεια του μοναχοπαιδιού της.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, εξετάζοντας τα κινητά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές τόσο του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας όσο και της 42χρονης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνομιλίες, οι επαφές και το ιστορικό αναζητήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε προηγούμενη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαλεύκανση των κινήτρων της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει τον ακριβή τρόπο και την αιτία θανάτου της 42χρονης, καθώς ακόμα δεν είναι σαφές αν η διασώστρια πέθανε από την μαχαιριά ή από άλλο τραυματισμό κατά τη διάρκεια της καταδίωξής της.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 41χρονου και για συνέργεια σε βάρος της 30χρονης συζύγου του. Το ζευγάρι από τη Σύρο υποστηρίζει ότι η 42χρονη επιχείρησε να τους ληστέψει και ότι ο 41χρονος την τραυμάτισε αμυνόμενος.

Από την έως τώρα έρευνα, οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει την άφιξη της 42χρονης στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ κατά την αναπαράσταση οι δύο κατηγορούμενοι δεν φέρονται να υπέπεσαν σε αντιφάσεις. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα μέσα στο σπίτι παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα της 42χρονης.