Κινητό και smartwatch στην παραλία: Όσα πρέπει να κάνεις για να τα προστατεύσεις από άμμο, αλάτι και θάλασσα

Το κινητό βρίσκεται πάνω στην πετσέτα, το smartwatch καταγράφει την προπόνηση στη θάλασσα και τα ασύρματα ακουστικά περιμένουν στην τσάντα μέχρι να πάρεις τον δρόμο της επιστροφής.

Μέσα σε λίγες ώρες, όλες αυτές οι συσκευές έχουν εκτεθεί στους τρεις μεγαλύτερους καλοκαιρινούς εχθρούς τους: άμμο, αλάτι και υγρασία.

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Και όσο ανθεκτικές κι αν δείχνουν στις τεχνικές προδιαγραφές τους, στην πράξη χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή απ’ όση πιστεύουμε. Γιατί το καλοκαίρι η τεχνολογία βγαίνει από το σπίτι και το γραφείο και γίνεται μέρος της καθημερινής μας εμπειρίας: καταγράφει τις διαδρομές μας, κρατά τις φωτογραφίες των διακοπών, μας οδηγεί σε άγνωστα μέρη και παραμένει συνεχώς δίπλα μας.

Αυτό όμως σημαίνει ότι εκτίθεται σε συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές της. Και τις περισσότερες φορές δεν είναι μια θεαματική πτώση στη θάλασσα αυτή που προκαλεί τη ζημιά. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες: λίγοι κόκκοι άμμου στη θύρα φόρτισης, το αλάτι που στεγνώνει πάνω στο περίβλημα ή μια βιαστική κίνηση τη στιγμή του πανικού.

Η πρώτη αντίδραση όταν ένα κινητό ή ένα smartwatch έρθει σε επαφή με το νερό είναι σχεδόν πάντα η ίδια: να δούμε αν λειτουργεί. Είναι όμως και η στιγμή που γίνονται τα περισσότερα λάθη.

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Η άμεση προσπάθεια να ανοίξουμε τη συσκευή, να τη συνδέσουμε στον φορτιστή ή να ελέγξουμε αν λειτουργούν τα ηχεία μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, ειδικά αν υπάρχει ακόμη υγρασία στις θύρες ή στο εσωτερικό της.

Το πρώτο βήμα είναι απλό: απομακρύνουμε τη συσκευή από το νερό και, εφόσον είναι δυνατό, την απενεργοποιούμε.

Από εκεί και πέρα χρειάζεται υπομονή και όχι αυτοσχεδιασμοί. Οι συνεχείς δοκιμές για να διαπιστώσουμε αν «ζει» ή οι πρόχειρες λύσεις που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο μπορούν να μετατρέψουν ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα σε σοβαρή βλάβη.

Ανάμεσα σε αυτές τις λύσεις βρίσκεται και ο γνωστός «μύθος» με το ρύζι. Παρότι εξακολουθεί να αναπαράγεται, οι περισσότεροι μεγάλοι κατασκευαστές δεν τον συνιστούν πλέον.

Το ρύζι δεν αφαιρεί αποτελεσματικά την υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής, ενώ μικροσκοπικά σωματίδια μπορεί να εισχωρήσουν στις θύρες ή στα ηχεία, δημιουργώντας νέα προβλήματα.

Αν η επαφή έχει γίνει με θαλασσινό νερό, η κατάσταση χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Το αλάτι είναι ο πραγματικός εχθρός. Όταν το νερό εξατμίζεται, αφήνει πίσω του κρυστάλλους που μπορούν να παραμείνουν πάνω σε μεταλλικά σημεία και να προκαλέσουν φθορά με τον χρόνο.

Για αυτόν τον λόγο, μετά από επαφή με τη θάλασσα, στόχος δεν είναι μόνο να στεγνώσει η συσκευή αλλά και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα αλατιού.

Ένα προσεκτικό ξέπλυμα της εξωτερικής επιφάνειας με καθαρό γλυκό νερό και στη συνέχεια καλό στέγνωμα με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι αποτελεί την ασφαλέστερη πρακτική, σύμφωνα με τις οδηγίες αρκετών κατασκευαστών.

Οι κινήσεις πανικού που μπορούν να κάνουν τη ζημιά μεγαλύτερη

Η στιγμή μετά την πτώση ενός κινητού στη θάλασσα είναι συνήθως αυτή που οδηγεί στα περισσότερα λάθη. Πριν κάνεις οτιδήποτε, κράτησε πέντε βασικούς κανόνες: μην συνδέσεις τη συσκευή στον φορτιστή αν υπάρχει πιθανότητα υγρασίας στις θύρες της, μην την τοποθετήσεις σε ρύζι, μην χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή άλλη πηγή έντονης θερμότητας για να επιταχύνεις το στέγνωμα, μην επιχειρήσεις να αφαιρέσεις την άμμο με μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα και μην θεωρήσεις ότι η πιστοποίηση IP σημαίνει πως η συσκευή είναι άτρωτη απέναντι στο θαλασσινό νερό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιο σωστή κίνηση είναι συχνά η πιο δύσκολη: λίγη υπομονή.

Η αντοχή στο νερό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα των σύγχρονων συσκευών, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι άφθαρτες. Οι πιστοποιήσεις IP67 και IP68 βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές με συγκεκριμένες συνθήκες, συνήθως σε γλυκό νερό, με ελεγχόμενο χρόνο και βάθος έκθεσης.

Η πραγματική ζωή όμως είναι διαφορετική. Η φυσιολογική φθορά, ένα προηγούμενο χτύπημα, η ηλικία της συσκευής ή η επαφή με θαλασσινό νερό μπορούν να επηρεάσουν τις στεγανοποιήσεις και να μειώσουν την προστασία της.

Με απλά λόγια, η πιστοποίηση προστατεύει από ένα ατύχημα. Δεν αποτελεί άδεια για απρόσεκτη χρήση στη θάλασσα.

Η άμμος: ο αθόρυβος εχθρός της παραλίας

Αν το νερό είναι ο προφανής κίνδυνος για μια ηλεκτρονική συσκευή, η άμμος είναι ο πιο ύπουλος. Δεν προκαλεί πάντα άμεση βλάβη, όμως μπορεί να εισχωρήσει στα πιο ευαίσθητα σημεία ενός κινητού ή ενός smartwatch και να δημιουργήσει προβλήματα που θα εμφανιστούν αρκετές ημέρες αργότερα.

Οι μικροσκοπικοί κόκκοι μπορούν να καταλήξουν στη θύρα φόρτισης, στα ηχεία, στα μικρόφωνα, γύρω από τα πλήκτρα ή στους μηχανισμούς ενός smartwatch. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία μιας συσκευής, ιδιαίτερα όταν συνδυαστεί με υγρασία ή υπολείμματα αλατιού.

Το συνηθέστερο λάθος είναι η βιαστική προσπάθεια καθαρισμού. Πολλοί φυσούν δυνατά τη συσκευή ή χρησιμοποιούν αντικείμενα όπως συνδετήρες, καρφίτσες ή οδοντογλυφίδες για να απομακρύνουν τους κόκκους. Η κίνηση αυτή μπορεί να σπρώξει την άμμο βαθύτερα ή να προκαλέσει ζημιά σε σημεία που έχουν σχεδιαστεί με πολύ μικρές ανοχές.

Η σωστή αντιμετώπιση χρειάζεται υπομονή. Κράτησε τη συσκευή με τρόπο που να επιτρέπει στους κόκκους να απομακρυνθούν προς τα έξω και χρησιμοποίησε ένα καθαρό, μαλακό πανί ή ένα ειδικό μικρό πινέλο καθαρισμού. Το σημαντικό είναι να αποφύγεις τη δύναμη και τις αυτοσχέδιες λύσεις, γιατί στην περίπτωση της άμμου η υπερβολή συνήθως δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα.

Το smartwatch και τα ακουστικά χρειάζονται τη δική τους φροντίδα

Τα smartwatches έχουν εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής καθημερινότητας. Καταγράφουν κολύμπι, προπονήσεις, διαδρομές και δραστηριότητες, ενώ συχνά παραμένουν στον καρπό μας για πολλές ώρες μέσα στην ημέρα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται φροντίδα. Ο συνδυασμός ιδρώτα, αντηλιακού, αλατιού και άμμου μπορεί να επηρεάσει τόσο την εμφάνιση όσο και τη λειτουργία τους. Μετά από μια ημέρα στη θάλασσα, ένα προσεκτικό ξέπλυμα της εξωτερικής επιφάνειας με καθαρό νερό και ένα καλό στέγνωμα με μαλακό πανί είναι μια απλή συνήθεια που βοηθά στη διατήρησή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα σημεία επαφής με το δέρμα. Τα υπολείμματα ιδρώτα, αντηλιακού και αλατιού μπορούν να συσσωρευτούν στο πίσω μέρος του ρολογιού και στο λουράκι, επηρεάζοντας όχι μόνο την άνεση στη χρήση αλλά και τη γενικότερη υγιεινή της καθημερινής επαφής.

Το ίδιο ισχύει και για τα ασύρματα ακουστικά. Παρότι έχουν γίνει απαραίτητος σύντροφος στην παραλία, στο γυμναστήριο ή στις μετακινήσεις των διακοπών, δεν είναι σχεδιασμένα για απρόσεκτη έκθεση σε άμμο και θαλασσινό νερό. Η σκόνη, τα υπολείμματα αντηλιακού και η υγρασία μπορούν να επηρεάσουν τα μικρόφωνα, την ποιότητα του ήχου ή τη σωστή φόρτισή τους.

Ένας γρήγορος καθαρισμός πριν επιστρέψουν στη θήκη τους είναι μια μικρή κίνηση που μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.

Η οθόνη χρειάζεται επίσης προσοχή

Ένα σημείο που συχνά παραβλέπουμε είναι η οθόνη. Όταν επιστρέφουμε από τη θάλασσα, η πρώτη κίνηση είναι συνήθως να σκουπίσουμε γρήγορα τις σταγόνες, το αλάτι ή τα σημάδια που έχουν μείνει πάνω στη συσκευή.

Αν όμως υπάρχουν μικροί κόκκοι άμμου στην επιφάνεια, το τρίψιμο μπορεί να δημιουργήσει μικρογρατζουνιές, ακόμη και σε οθόνες με ανθεκτικά προστατευτικά γυαλιά.

Η σωστή σειρά είναι απλή: πρώτα απομακρύνεις τους κόκκους άμμου και στη συνέχεια καθαρίζεις την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί μικροϊνών. Μερικά δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν να προστατεύσουν την οθόνη από σημάδια που θα παραμείνουν για χρόνια.

Η καλύτερη προστασία είναι (…και σε αυτήν την περίπτωση) η πρόληψη

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τεχνολογικά προβλήματα, η πρόληψη είναι η πιο αποτελεσματική λύση. Μια αδιάβροχη θήκη όταν βρίσκεσαι σε δραστηριότητες κοντά στο νερό, ένα ασφαλές σημείο μέσα στην τσάντα της παραλίας και λίγη προσοχή όταν αφήνεις το κινητό πάνω στην πετσέτα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις το smartphone ή το smartwatch σαν εύθραυστα αντικείμενα που πρέπει να μένουν μακριά από την καλοκαιρινή ζωή. Οι σύγχρονες συσκευές είναι σαφώς πιο ανθεκτικές από ποτέ. Χρειάζονται όμως τη σωστή χρήση και λίγη φροντίδα για να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως την πρώτη ημέρα.

Στις διακοπές το κινητό έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένα τηλέφωνο. Είναι η κάμερα που κρατά τις αναμνήσεις, ο χάρτης που σε οδηγεί σε ένα άγνωστο μέρος, το μέσο επικοινωνίας και συχνά το εργαλείο που οργανώνει ολόκληρη την ημέρα.

Γι’ αυτό και λίγα λεπτά σωστής φροντίδας μετά την παραλία αξίζουν πολύ περισσότερο από μια ακριβή επισκευή.

Τελικά, το καλοκαίρι δεν είναι ο εχθρός της τεχνολογίας. Η απροσεξία είναι. Και μερικά λεπτά φροντίδας μετά την παραλία μπορούν να προστατεύσουν συσκευές που πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.