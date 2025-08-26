Το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – Λύγησαν η μητέρα της και ο σύντροφος της Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία

Υποβασταζόμενη έφτασε στην κηδεία, στο Κοιμητήριο Χολαργού, σήμερα Τρίτη (26/8/2025) η μητέρα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, για να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά την αγαπημένη της κόρη, που δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει στην μάχη της με τον καρκίνο. Εμφανώς συντετριμμένος εμφανίζεται και ο αγαπημένος της σύντροφος Ντέμης Νικολαΐδης.

Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έφτασε στην εκκλησία με τις κόρες της και με τον εγγονό της να την κρατάει από το χέρι προσπαθώντας να την στηρίξει όσο περισσότερο μπορεί. Η άτυχη γυναίκα μάλιστα είχε χάσει και τον σύζυγό της πριν από πέντε μήνες και τώρα κλήθηκε να αποχαιρετήσει το παιδί της σε ακόμα μια κηδεία.

Η 41χρονη Αλεξάνδρα πάλεψε γενναία μέχρι τέλους όμως ο αγώνας της είχε γίνει τους τελευταίους μήνες άνισος. Η θλιβερή είδηση προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και μια θύελλα ανθρώπων πήγε στην κηδεία της για να την τιμήσει και για να την αποχαιρετήσει για μια τελευταία φορά.

Αυτή η στιγμή ήταν η πιο δύσκολη και για άλλους εκτός από την μητέρα της Αλεξάνδρας με τον Ντέμη Νικολαΐδη να είναι ντυμένος στα μαύρα στην είσοδο της εκκλησίας συνοδευόμενος από την κόρη του Μελίνα.

Και η Κατερίνα Καινούργιου πολύ στενή φίλη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδη την είχε αποχαιρετήσει με δύο αναρτήσεις στον λογαριασμό της αλλά δεν της έφτανε αυτό καθώς ήταν από τις πρώτες που έφτασε στο Κοιμητήριο Χολαργού κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο.