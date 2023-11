Το «Βόρειο Σέλας» μπορεί να το ξαναδούμε και στην Ελλάδα την ερχόμενη Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, καθώς αναμένονται γεωμαγνητικές καταιγίδες που θα προκαλέσουν παρόμοια φαινόμενα στον ουρανό μέχρι και την Παρασκευή.

Αυτό αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook το Forecast Weather Greece, για το «Βόρειο Σέλας» της Ελλάδας, το οποίο ήταν ορατό από τις Σέρρες, τη Θράκη ακόμα και από περιοχές της Θεσσαλονίκης κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το δικό μας «Βόρειο Σέλας» είχε κόκκινο χρώμα λόγω της μεγάλης απόστασης της Ελλάδας από τους πόλους της Γης.

«Προφανώς αυτό που έγινε χθες στην Ευρώπη ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικών διαστάσεων. Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από την Φινλανδία που τραβήχτηκαν από τον Sebastian Sainio και οι οποίες δείχνουν όλο το μεγαλείο του Βορείου Σέλαος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, γεωμαγνητικές καταιγίδες αναμένεται να προκαλέσουν παρόμοια γεγονότα μέχρι τις 10 Νοεμβρίου και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα η πιο ισχυρή να σημειωθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου», αναφέρει το Forecast Weather Greece στο Facebook.

Σέλας ονομάζεται το εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και συνήθως εμφανίζεται στους Πόλους της Γης. Όταν το φαινόμενο συμβαίνει στο Βόρειο Πόλο αποκαλείται Βόρειο Σέλας, ενώ το αντίστοιχο ισχύει στον Νότιο Πόλο.

Hundreds of reports of Northern Lights coming in from multiple locations across Europe. A G2 geomagnetic storm is ongoing currently. This footage is from Stanča, southeastern Slovakia.



