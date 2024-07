Τουρκία: Με προκλητική αντι-NAVTEX χαρακτηρίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα» περιοχή νότια της Καρπάθου

Προκλητική αντι-NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία στην οποία ισχυρίζεται ότι η περιοχή νότια της Καρπάθου είναι μέρος της υφαλοκρηπίδας της.

Αφορμή ήταν η ελληνική NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου για ερευνητικές εργασίες από το πλοίο «IEVOLI RELUME» για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η απάντηση της Τουρκίας ήρθε λίγες ώρες αργότερα με δική της οδηγία, στην οποία αναφέρει ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα, παραπέμπουν στην επιστολή που είχε αποστείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, με την οποία είχε μονομερώς ορίσει τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της.

«Οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές», προστίθεται στην τουρκική ανακοίνωση.

Δείτε την τουρκική NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)TURNHOS N/W : 0671/24

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.

Πηγή: onalert.gr