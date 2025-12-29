Ελλάδα

Τραγωδία σε Πεδίο Βολής στη Ρόδο: Το 40ημερο μνημόσυνο του 19χρονου στην Κρήτη και το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του

Το 40ήμερο μνημόσυνο του 19χρονου Ραφαήλ, θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 3 Ιανουαρίου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής
Ο άτυχος στρατιώτης που σκοτώθηκε σε άσκηση στη Ρόδο και ο πατέρας του
Ο άτυχος στρατιώτης που σκοτώθηκε σε άσκηση στη Ρόδο και ο πατέρας του

Το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από το άδικο θάνατο του 19χρονου οπλίτη σε πεδίο βολής στη Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του άτυχου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, το Τυμπάκι της Κρήτης

Με μια συγκινητική μαντινάδα, που αποτυπώνει τον «Γολγοθά» της οικογένειας, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, αναφέρεται στις 40 ημέρες από τον θάνατο του γιου του, του Επαγγελματία Οπλίτη από το Τυμπάκι, που έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής στην Ρόδο.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του 19χρονου Ραφαήλ, θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 3 Ιανουαρίου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής.

«Σαράντα μέρες πέρασαν
που έφυγες μακριά μας
μα η θύμησή σου Ραφαήλ
θα μείνει στην καρδιά μας.

Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα, μας φέρνεις πιο κοντά σου..» έγραψε ο Μάνος Γαλυφιανάκης στο Facebook.

Το χρονικό της τραγωδίας στο πεδίο βολής Αφάντου

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στο πεδίο βολής κοντά στο χωριό Αφάντου, όπου είχε προγραμματιστεί εκπαιδευτική δραστηριότητα βολής χειροβομβίδων για στελέχη και οπλίτες Τάγματος Εθνοφυλακής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο πεδίο βολής είχαν μεταφερθεί χειροβομβίδες αμυντικού τύπου από τη μονάδα, όπως προβλέπεται – κάθε Μονάδα που εκτελεί βολή έχει την ευθύνη μεταφοράς των πυρομαχικών της. Αφού τα κιβώτια με τις χειροβομβίδες έφτασαν στην περιοχή, ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από τους πυροτεχνουργούς.

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ήταν ο 39χρονος επιλοχίας, έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας – τα πέντε τελευταία στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ, επίσης πυροτεχνουργός, που είχε μόλις τοποθετηθεί σε Μονάδα Υλικού Πολέμου στο νησί.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ είχε ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση στο «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια το Σχολείο Πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας, πριν μετατεθεί στη Ρόδο.

Το γεγονός ότι ο 39χρονος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί του χέρι παραπέμπει πιθανότατα στο ενδεχόμενο να κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης με τον 19χρονο να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν στο κέντρο της θραυσματικής δέσμης, με αποτέλεσμα να δεχθεί τον κύριο όγκο των θραυσμάτων και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

