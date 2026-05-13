Ηράκλειο: Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν ώρα πτήσης – Χτύπησε τη γυναίκα του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους

Ένα βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε μέσα σε αεροπλάνο, όταν ένας 39χρονος Βρετανός σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο άρχισε να γίνεται πολύ επιθετικός προς τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 39χρονος με την 37χρονη σύζυγό του και το παιδί τους, πετούσαν τη Τρίτη (12/05/2026) για το Ηράκλειο, όταν ξαφνικά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας να εκτυλίσσεται μπροστά στους επιβάτες του αεροπλάνου.

Και οι δύο φαίνεται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ , όμως ο 39χρονος ήταν επιθετικός και απειλητικός προς τη γυναίκα και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Το πλήρωμα προσπάθησε να… συγκρατήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε και αστυνομικοί του Α.Τ. αερολιμένα συνέλαβαν τον άνδρα.