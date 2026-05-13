Ελλάδα

Ηράκλειο: Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν ώρα πτήσης – Χτύπησε τη γυναίκα του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους

Ο άνδρας έγινε πολύ επιθετικός προς την γυναίκα του και η αστυνομία τον συνέλαβε μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Κρήτη
Αεροπλάνο
Αεροπλάνο / REUTERS / Elizabeth Frantz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε μέσα σε αεροπλάνο, όταν ένας 39χρονος Βρετανός σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο άρχισε να γίνεται πολύ επιθετικός προς τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 39χρονος με την 37χρονη σύζυγό του και το παιδί τους, πετούσαν τη Τρίτη (12/05/2026) για το Ηράκλειο, όταν ξαφνικά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας να εκτυλίσσεται μπροστά στους επιβάτες του αεροπλάνου.

Και οι δύο φαίνεται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ , όμως ο 39χρονος ήταν επιθετικός και απειλητικός προς τη γυναίκα και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Το πλήρωμα προσπάθησε να… συγκρατήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε και αστυνομικοί του Α.Τ. αερολιμένα συνέλαβαν τον άνδρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
173
89
85
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλιούπολη: Αμίλητοι και με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν την 17χρονη οι συμμαθητές της στο σχολείο τους – Μάχη για τη ζωή της δίνει η φίλη της
Στο «μικροσκόπιο» των αρχών το ημερολόγιο της κοπέλας που τραυματίστηκε σοβαρά - Κλιμάκιο με ψυχολόγους μεταβαίνει σήμερα στο σχολείο για την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων
Ηλιούπολη: Αμίλητοι και με λευκά λουλούδια αποχαιρετούν την 17χρονη οι συμμαθητές της στο σχολείο τους – Μάχη για τη ζωή της δίνει η φίλη της
Φοιτητές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια με φόντο τα αιματηρά επεισόδια σε ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Στους 10 οι τραυματίες από τις χθεσινές επιθέσεις - Με κατάγματα και κακώσεις νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής του ΑΠΘ - Αφέθηκαν ελεύθεροι όσοι προσήχθησαν για τα επεισόδια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo