Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για την έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

Ενώπιων εισαγγελέα, βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28.01.2026) οι 3 συλληφθέντες για την ανείπωτη τραγωδία που χτύπησε τα Τρίκαλα, όταν έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, οδηγώντας στον θάνατο τις 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο τεχνικός βάρδιας, αναμένεται να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την σοκαριστική έκρηξη που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Έφτασαν στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία μεγάλης αυτοκινητοπομπής –στην οποία συμμετείχαν και οχήματα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναμένεται να δώσουν και εξηγήσεις για το αν υπήρχαν μηχανισμοί ασφαλείας στο εργοστάσιο, οι οποίο θα προειδοποιούσαν στην περίπτωση διαρροής προπανίου. Αυτή φαίνεται ότι είναι και η αιτία που προκλήθηκε η έκρηξη αλλά και η φωτιά που κόστισε την ζωή στις 5 εργαζόμενες.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη ώστε να μην προκληθούν επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι 3 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr για την τραγωδία στη Βιολάντα, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ξεκίνησε η διαρροή προπανίου, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ αντιληπτή παρά μόνο όταν ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την τραγωδία, επικεντρώνονται στις διάτρητες σωληνώσεις στο υπέδαφος του εργοστασίου αλλά και στο σφραγισμένο υπόγειο που φαίνεται πως μετατράπηκε σε «βόμβα» προπανίου που έσκασε στα πόδια των εργαζόμενων.

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, στο χώρο του υπογείου δεν υπήρχαν «παγίδες προπανίου», ανιχνευτές δηλαδή διαρροής ούτε το ειδικό σύστημα εξαερισμού για να μην γίνεται εκρηκτικό το μείγμα προπανίου με τον ατμοσφαιρικό αέρα, με αποτέλεσμα να μην καταλάβει κανείς τη διαρροή που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες.

Από τα συστήματα ασφαλείας το μόνο που λειτούργησε ήταν η βαλβίδα φλόγας, που ουσιαστικά έκοψε το δρόμο στις φλόγες και δεν έφτασαν στις δεξαμενές προπανίου που είχαν μέσα περισσότερα από 14.000 λίτρα του υγροποιημένου αερίου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η ισχυρή έκρηξη έγινε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, με τον ήχο να φτάνει μέχρι το κέντρο των Τρικάλων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν τις πελώριες φλόγες. Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών, συνεχίζεται ώστε να βρεθεί και το παραμικρό στοιχείο που θα βοηθήσει στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Οι 4 νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η 5η εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Εκεί που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Έως το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, αλλά στην πορεία χρειάστηκε να εργαστεί στη «Βιολάντα» για να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον.

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις ημέρες για τη σύνταξη.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνόβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μία γυναίκα – στήριγμα για την οικογένειά της.