Ελλάδα

Έκρηξη στη Βιολάντα: Οι πέντε γυναίκες θύματα της τραγωδίας και οι προσωπικές ιστορίες τους – Η μετανάστρια, η μάνα, η γιαγιά και ο αγώνας για το μεροκάματο

Το βράδυ δούλευαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα και την ημέρα φρόντιζαν παιδιά και εγγόνια
Οι γυναίκες της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Οι γυναίκες της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Τραγικό τέλος βρήκαν πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Πέντε γυναίκες από διπλανά χωριά που έκαναν την βραδινή βάρδια, όχι από επιλογή, αλλά για να μπορούν την ημέρα να φροντίζουν τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για μητέρες και οικογενειάρχες που εργάζονταν προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις οικογένειές τους. Το βράδυ δούλευαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα και την ημέρα φρόντιζαν παιδιά και εγγόνια.

Αγάπη Μπουνόβα: Σε έναν χρόνο έβγαινε στη σύνταξη

Η Αγάπη Μπουνόβα είναι μια από τις νεκρές της τραγωδίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, όπου διέμενε, εργαζόταν επί 15 χρόνια στη Βιολάντα και της απέμενε περίπου ένας χρόνος για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα και να βγει στη σύνταξη. 

Είχε επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια ώστε την ημέρα να μπορεί να φροντίζει τα εγγόνια της. Ο σύζυγός της διατηρούσε επιχείρηση στο χωριό, ενώ τα παιδιά της εργάζονταν.

H Αγάπη Μπούνοβα
H Αγάπη Μπούνοβα

Αναστασία Νάσιου: Ήταν μετανάστρια στη Γερμανία

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από περίπου έξι μήνες, ύστερα από χρόνια παραμονής στη Γερμανία, όπου εργαζόταν από το 1989. Ο σύζυγός της είχε συνταξιοδοτηθεί και επέστρεψαν μαζί στο χωριό Γριζάνο Τρικάλων. Προσλήφθηκε άμεσα στη Βιολάντα, καθώς έκανε την ίδια δουλειά στη Γερμανία. 

Η ίδια είχε τρία παιδιά.

Η Αναστασία Νάσιου
Η Αναστασία Νάσιου

Βασιλική Σκαμπαρδώνη: Κάτω των 5 ετών τα παιδιά της

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη ήταν μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 3 και 5 ετών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού Φιλύρας, εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια ώστε να μπορεί το πρωί να βρίσκεται με τα παιδιά της, καθώς ο σύζυγός της εργαζόταν το πρωί. 

Μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, όμως λόγω κορονοϊού αναγκάστηκε να κλείσει το κατάστημά της. Στη συνέχεια προσλήφθηκε στη Βιολάντα.

Η Βάσω Σκαμπαρδόνη
Η Βάσω Σκαμπαρδόνη

Έλενα Κατσαρού: Εργαζόταν στο εργοστάσιο για χρόνια

Η Έλενα Κατσαρού ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού και εργαζόταν για αρκετά χρόνια στη Βιολάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε καλά τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας.

Την ώρα της έκρηξης και της πυρκαγιάς βρισκόταν στον χώρο παραγωγής, όπου και εγκλωβίστηκε.

Η Έλενα Κατσαρού
Η Έλενα Κατσαρού

Βούλα Μπουκοβάλα: Μητέρα τριών παιδιών

Η Βούλα Μπουκοβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών και εργαζόταν στην παραγωγή του εργοστασίου.

Η Βούλα Μπουκουβάλα
Η Βούλα Μπουκουβάλα

Τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
152
55
49
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στάχτες, αποκαΐδια και κρατήρας 100 τμ στο εργοστάσιο της Βιολάντα μετά την έκρηξη με τις 5 νεκρές – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες
Αναπάντητα γιατί και ανείπωτος πόνος από τον ξαφνικό χαμό των 5 γυναικών - Οι ιστορίες τους, το χρονικό της τραγωδίας και οι έρευνες των αρχών
Εργοστάσιο
Βιολάντα: Τριήμερο δημοτικό πένθος στα Τρίκαλα για τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο
Το τριήμερο δημοτικό πένθος σημαίνει ότι θα κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια, ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις και θα παραστούν εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου στις κηδείες των θυμάτων
Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Newsit logo
Newsit logo