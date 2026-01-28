Βιολάντα: Η έλλειψη ανιχνευτών και το υπόγειο που μετατράπηκε σε «βόμβα» προπανίου προκαλώντας την φονική έκρηξη

Οι διάτρητες σωλήνες στο υπέδαφος του εργοστασίου «Βιολάντα», η διαρροή προπανίου για τουλάχιστον μια εβδομάδα και το σφραγισμένο υπόγειο που μετατράπηκε σε «δεξαμενή» του συγκεκριμένου αερίου, αποτελούν τα κομμάτια του παζλ που δείχνουν τι ακριβώς συνέβη και προκάλεσε την έκρηξη, λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01.2026) στη μονάδα παραγωγής των Τρικάλων. Τραγικό αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος 5 εργαζομένων γυναικών και ο τραυματισμός άλλων 6 ατόμων.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής είναι βέβαιοι πλέον, ότι η έκρηξη στη «Βιολάντα» οφείλεται σε διαρροή μεγάλης ποσότητας προπανίου από σωληνώσεις πού βρισκόταν κάτω ακριβώς από το πάτωμα πού εργάζονταν το μοιραίο βράδυ οι 5 γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαρροή από τις σωληνώσεις γέμισε το υπόγειο -στο οποίο δεν είχε πρόσβαση κανένας- με το εύφλεκτο αέριο και ουσιαστικά το μετέτρεψε σε μία τεράστιας ισχύος βόμβα που έφερε την καταστροφή στο εργοστάσιο.

Όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές η διαρροή, ήταν τουλάχιστον μιας εβδομάδας, για αυτό και υπάρχουν μαρτυρίες εργαζομένων που μιλάνε για μυρωδιά υγραερίου στο χώρο. Ουσιαστικά κάθε φορά, το αέριο που έβγαινε σε μικρές ποσότητες «κάθονταν» στο δάπεδο του υπόγειου καθώς είναι πιο βαρύ από τον ατμοσφαιρικό αέρα και έτσι γέμισε με μεγάλη ποσότητα το σημείο. Άλλωστε αρκεί μόλις το 2% με 10% στον αέρα για να γίνει η έκρηξη, καθώς είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

Το γεγονός ότι ο χώρος κάτω από τους φούρνους δεν χρησιμοποιούνταν τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά είχε απομονωθεί, είχε ως αποτέλεσμα να μην διαπιστωθεί η διαρροή. Έτσι το υπόγειο, γέμισε με υγραέριο, στη συνέχεια άρχισε να απελευθερώνεται από τις ρωγμές και μία σπίθα -πιθανότητα από τους φούρνους- έφερε την καταστροφή. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν βρεθεί και διάτρητες σωληνώσεις ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από την έκρηξη, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» σχηματίστηκε κρατήρας 100 μέτρων.

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι αναλυτές, στο χώρο του υπογείου δεν υπήρχαν «παγίδες προπανίου», ανιχνευτές δηλαδή διαρροής ούτε το ειδικό σύστημα εξαερισμού για να μην γίνεται εκρηκτικό το μείγμα προπανίου με τον ατμοσφαιρικό αέρα, με αποτέλεσμα να μην καταλάβει κανείς τη διαρροή που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες.

Από τα συστήματα ασφαλείας το μόνο που λειτούργησε ήταν η βαλβίδα φλόγας, που ουσιαστικά έκοψε το δρόμο στις φλόγες και δεν έφτασαν στις δεξαμενές προπανίου που είχαν μέσα περισσότερα από 14.000 λίτρα του υγροποιημένου αερίου.

Το ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει λάβει καταθέσεις από τουλάχιστον 10 άτομα ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι θα υποστηρίξουν σήμερα στον εισαγγελέα τόσο ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», όσο ο υπεύθυνος ασφαλείας αλλά και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας και τα βίντεο ντοκουμέντα

Η ισχυρή έκρηξη έγινε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, με τον ήχο να φτάνει μέχρι το κέντρο των Τρικάλων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν τις πελώριες φλόγες. Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών, συνεχίζεται ώστε να βρεθεί και το παραμικρό στοιχείο που θα βοηθήσει στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Οι 4 νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η 5η εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Εκεί που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Έως το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, αλλά στην πορεία χρειάστηκε να εργαστεί στη «Βιολάντα» για να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον.

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις ημέρες για τη σύνταξη.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνόβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μία γυναίκα – στήριγμα για την οικογένειά της.