Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη να ακούγεται από 8χλμ μακριά

Στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/2026) ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» διαπέρασε κάθε «εμπόδιο» και έφτασε μέχρι και το κέντρο των Τρικάλων.

Η φονική έκρηξη σκότωσε 4 γυναίκες, με μία ακόμα να αγνοείται στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τη χώρα και τα αίτια αυτής βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Αυτό βέβαια που σοκάρει περισσότερο είναι το γεγονός ότι ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι και 8χλμ μακριά με ένα ηχητικό ντοκουμέντο του triakalazoom να μεταδίδει τον ήχο που άκουσαν κάτοικοι.

Στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η πόλη των Τρικάλων συγκλονίστηκε και η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης.

Τα σενάρια για το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη πληθαίνουν, αφού ακούγονται θεωρίες για διαρροή αερίου στο υπόγειο του κτιρίου, συγκέντρωση αερίου, πιθανότατα μεθανίου, στο σύστημα λυμάτων και άλλα.

Ανατριχίλα προκαλεί επίσης η πληροφορία ότι το προηγούμενο βράδυ οι εργαζόμενοι την εταιρείας είχαν μαζευτεί για την κοπή της πίτας και εξαιτίας αυτής της εκδήλωσης τα άτομα στη νυχτερινή βάρδια ήταν λιγότερα.

Ο δημοσιογράφος, Νίκος Σαλέπης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως χθες Κυριακή 25.01.2026, οι υπάλληλοι της μπισκοτοβιομηχανίας είχαν την κοπή της πίτας, και για αυτόν τον λόγο, ήταν 13 οι εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια και όχι 30 που είναι κανονικά.

Η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο, με μικρές φλόγες να συνεχίζουν να καίνε ότι έχει απομείνει από το κτίριο.