Τραγωδία στον Βόλο: Ένας 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του – Χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρες και ξεψύχησε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 17χρονος το βράδυ της Παρασκευής (29.08.2025) μπροστά στα μάτια των φίλων του, στον Βόλο.

Ο άτυχος νέος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τραυματισμό στο κεφάλι στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο. Ο 17χρονος βρισκόταν με φίλους του όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, γλίστρησε και έπεσε πάνω στις πέτρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και προσπάθησε να σηκωθεί, κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μπροστά στα μάτια της παρέας του.

Οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η απώλειά του έχει σκορπίσει βαρύ πένθος στην οικογένειά του και θλίψη στην τοπική κοινωνία.