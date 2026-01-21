Τρίκαλα: Οι αγρότες αποχωρούν την Πέμπτη από το μπλόκο στα διόδια του Λόγγου – «Επιστρέφουμε με το κεφάλι ψηλά»

Την απόφαση να αφήσουν το μπλόκο τους, να επιστρέψουν σπίτι τους και να συνεχίσουν με διαφορετικό τρόπο τον αγώνα τους, πήραν οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα (21.01.2026), μετά τη γενική συνέλευσή που είχαν.

Μετά από 50 ημέρες κινητοποιήσεων, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι των Τρικάλων που είχαν στήσει μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, ανέφεραν πως την Πέμπτη στις 11:00 το πρωί θα φύγουν από το σημείο με το κεφάλι «ψηλά» συνεχίζοντας τη μάχη για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους μιας και αυτά δεν ικανοποιήθηκαν από τις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν τους κατοίκους των Τρικάλων για την υποστήριξη που τους παρείχαν και «υποσχέθηκαν» να βγουν νικητές από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η ανακοίνωση των αγροτών

«Συνάδελφοι, η επιτροπή του μπλόκου Τρικάλων χαιρετίζει τον μεγαλειώδη αγώνα που δώσαμε για πάνω από 50 μέρες στο μπλόκο. Με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στήσαμε ένα πανίσχυρο μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλο το λαό των Τρικάλων που στάθηκε στο πλευρό μας και από την πρώτη στιγμή έδειξε την αλληλεγγύη του και την υποστήριξή του. Μπορεί οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης να μην ικανοποιούν τα δίκαια αιτήματά μας, όμως ξέρουμε καλά ότι τους στριμώξαμε.

Ασκήσαμε μεγάλη πίεση, με τα μεγαλειώδη μπλόκα που στήσαμε σε όλη την Ελλάδα, σε συντονισμό με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας.

Γνωρίζουμε όμως ότι ο αγώνας δεν είναι μόνο με την μορφή του μπλόκου. Για αυτό, όπως αποφασίσαμε στην γενική μας συνέλευση, που διεξήχθη σήμερα 21/1/2025 αποχωρούμε από το μπλόκο. Αύριο Πέμπτη, 22/1/1015, ώρα 11:00 επιστρέφουμε στα χωριά μας. Επιστρέφουμε με το κεφάλι ψηλά. Με την περηφάνια που έχει κάθε άνθρωπος που δίνει ένα δίκαιο αγώνα. Μέσα από τις συσκέψεις μας και τις γενικές μας συνελεύσεις θα αποφασίσουμε με ποιες άλλες μορφές θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Μετά τιμής, η Συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Τρικάλων».