Είναι φυσικά στη… γραμμή του καθεστώτος. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η βραχονησίδα λίγο μακριά από τους Φούρνους όπου τρεις νεαροί Έλληνες ύψωσαν την ελληνική σημαία πριν από μερικές μέρες είναι… τουρκικό έδαφος. Και αυτό επαναλαμβάνει και το TRT World σε ένα τρίλεπτο προπαγανδιστικό video για τις σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

«Οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω και τα κάτω τους από τον καιρό της ελληνικής ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία» είναι η λεζάντα που συνοδεύει το τριών λεπτών video στη σελίδα του TRT World στο Twitter.

«Οι δυο γείτονες, μέλη του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Τουρκία με μακρά ιστορία ανοιχτών θεμάτων, για μια ακόμα φορά σε αντιπαράθεση», αναφέρεται επίσης.

Το… αποκορύφωνα της τουρκικής προπαγάνδας έρχεται λίγο πριν το τέλος του video. Ο Μικρός Ανθρωποφάς, μια από τις βραχονησίδες όπου οι νεαροί Έλληνες ύψωσαν την ελληνική σημαία, χαρακτηρίζεται τουρκικό έδαφος! «Σε μια πρόσφατη πρόκληση στα μέσα Απριλίου, μερικοί Έλληνες έφηβοι τοποθέτησαν μια ελληνική σημαία σε ένα μικρό νησί στη νοτιοδυτική Τουρκία. Έβγαλαν ακόμα και selfie. Η τουρκική ακτοφυλακή γρήγορα την κατέβασε», αναφέρει το video.

Turkey-Greece relations have been up and down since Greece's independence from the Ottoman Empire pic.twitter.com/GcBHzYaJyQ

— TRT World (@trtworld) April 24, 2018