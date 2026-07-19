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Τροχαίο στη Χαλκιδική: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής, στο νοσοκομείο 20χρονος

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται
τροχαιο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, περιπολικό της ΕΛΑΣ και όχημα της Πυροσβεστικής / φωτο αρχείου / eurokinissi
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Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (19/7/2026) στη Χαλκιδική όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr για το τροχαίο, γύρω στις 08:30, στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Παλιουρίου στη Χαλκιδική, αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής.

Ο 20χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όμως η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή.

Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

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Πηγή φωτό: iStock 7
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