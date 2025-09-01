Συμβαίνει τώρα:
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα – Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες
Ελλάδα

Τροχαίο στην Αττική Οδό μετά τα διόδια Κορωπίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πώς συνέβη το ατύχημα- πόσα οχήματα ενεπλάκησαν και αν υπάρχουν τραυματίες
Τροχαίο στην Αττική Οδό μετά τα διόδια Κορωπίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (01.09.2026) στην Αττική Οδό, μετά τα διόδια Κορωπίου στο ρεύμα προς Ελευσίνα με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα».

Εξαιτίας του τροχαίου στην Αττική Οδό, η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄από διόδια Κορωπίου έως κόμβο Παιανίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πώς συνέβη το ατύχημα- πόσα οχήματα ενεπλάκησαν και αν υπάρχουν τραυματίες. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo