Τροχαίο στην Αττική Οδό μετά τα διόδια Κορωπίου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (01.09.2026) στην Αττική Οδό, μετά τα διόδια Κορωπίου στο ρεύμα προς Ελευσίνα με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα».

Εξαιτίας του τροχαίου στην Αττική Οδό, η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄από διόδια Κορωπίου έως κόμβο Παιανίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πώς συνέβη το ατύχημα- πόσα οχήματα ενεπλάκησαν και αν υπάρχουν τραυματίες.