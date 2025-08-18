Τροχαίο στην Εγνατία: Σταματημένα για τα διόδια τα δύο αυτοκίνητα και έπεσε πίσω τους το φορτηγό – Επέζησαν δύο αγοράκια 4 και 6 ετών

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το τροχαίο έγινε στην Εγνατία, ενώ τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν ήταν σταματημένα λόγω διοδίων, καθώς είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων. Εκείνη τη στιγμή, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα το φορτηγό.

Από το πρώτο ΙΧ που έπεσε το φορτηγό, απανθρακώθηκαν οι 3 από τους 4 επιβάτες. Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 61χρονο και μία 57χρονη ενώ επέζησε μία 49χρονη η οποία βγήκε μόνη της από το αυτοκίνητο. Όλοι, ήταν υπήκοοι Αλβανίας με άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Πληροφορίες ανέφεραν ότι οι άνθρωποι έμεναν στην Αθήνα.

Στο άλλο αυτοκίνητο ήταν Έλληνες συγγενείς τους. Πρόκειται για τον 36χρονο οδηγό, 28χρονη συνοδηγό και δύο αγοράκια 4 και 6 ετών, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Κομοτηνής.



Ο οδηγός του φορτηγού είναι από τη Βουλγαρία και είχε και συνοδηγό έναν συμπατριώτη του. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Επέστρεφαν από γάμο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα 2 αυτοκίνητα είχαν πάει σε γάμο στην Ήπειρο και τη στιγμή που έγινε το τροχαίο, ήταν στο δρόμο της επιστροφής για τον Έβρο.

Επίσης, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης φωτιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε αγροτική έκταση.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται κανονικά πλέον, καθώς μετά το τροχαίο είχε διακοπεί…