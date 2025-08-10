Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Νεκρός ο οδηγός που έπαθε ανακοπή και καρφώθηκε σε τούνελ

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10.8.2025) όταν ένας άνδρας έπαθε ανακοπή την ώρα που οδηγούσε μέσα σε τούνελ στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» με το αυτοκίνητό του εσωτερικά του τούνελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, κατευθύνθηκε τελείως δεξιά και καρφώθηκε στον τοίχο του τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο δεύτερο τούνελ της Ποσειδώνος στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο άνδρας υπέστη ανακοπή.

Λόγω του τροχαίου αυτή τη στιγμή σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.