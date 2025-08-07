Ελλάδα

Τροχαίο στο Πέραμα: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας
περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (7.8.2025) στο Πέραμα όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα όταν το κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή. 

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo