Τροχαίο στο Πέραμα: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (7.8.2025) στο Πέραμα όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα όταν το κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.