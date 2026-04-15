Βανδαλισμοί στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας: Έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία και έκλεψαν 8.000 ευρώ – Αγωγές και μηνύσεις προαναγγέλλει ο δήμος

Εικόνες εκτεταμένων βανδαλισμών αντίκρισαν οι εκπαιδευτικοί στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, έπειτα από οργανωμένη διάρρηξη που σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα. Οι δράστες, σύμφωνα με τον δήμο, παραβίασαν την κεντρική πύλη και κινήθηκαν μεθοδικά στους εσωτερικούς χώρους, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τα γραφεία της διοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι που… μπούκαραν στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας έκλεψαν το ποσό των 8.000 ευρώ που βρισκόταν στο γραφείο του διευθυντή και 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στην αίθουσα των καθηγητών, Παράλληλα, προκλήθηκαν βανδαλισμοί, καθώς άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους.

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν άμεσα, με στόχο το σχολείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα (20.04.2026), μετά τις διακοπές του Πάσχα. Την ίδια στιγμή, η δημοτική αρχή προαναγγέλλει αγωγές και μηνύσεις κατά των υπευθύνων, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για ανηλίκους, όπως σημειώνεται, η οικονομική ευθύνη θα αναζητηθεί από τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου έκανε λόγο για «μήνυμα μίσους» απέναντι στο σχολείο, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη δημόσια περιουσία. «Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα αξιοποιήσει υλικό από κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, σε συνεργασία με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.

Ο Γιώργος Παπανικολάου υπογράμμισε ακόμη ότι οι εισβολείς «έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες σε όλο το κτίριο», ενώ, όπως είπε, αφαίρεσαν και χρηματικό ποσό που προοριζόταν για την εκδρομή των μαθητών.

Η δημοτική αρχή διαβεβαιώνει ότι όλες οι ζημιές, οι φθορές και οι απώλειες θα αποκατασταθούν άμεσα, επιμένοντας παράλληλα ότι η υπόθεση δεν θα μείνει χωρίς συνέχεια σε ποινικό και αστικό επίπεδο.