Ελλάδα

Βαρδούσια όρη: «Έπεσε πάνω τους ολόκληρο βουνό, δεν ήξερα ότι η κόρη μου ήταν μαζί» λέει ο πατέρας της δασκάλας που σκοτώθηκε

«Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησαν να περάσουν τη χιονοστιβάδα και δεν τα κατάφεραν, είναι πολύ δύσβατη περιοχή», είπε ο πατέρας της δασκάλας
Η δασκάλα που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όρη
Η 31χρονη δασκάλα που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όρη
Άγγελος Λαμπίδης

Σε τραγωδία μετατράπηκε η αναρρίχηση τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα καθώς καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα και έχασαν την ζωή τους.

Μεταξύ των ορειβατών που θάφτηκαν στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη ήταν και μια 31χρονη δασκάλα.

Οι δικοί της άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν το χαμό της, ενώ όπως ανέφερε ο πατέρας της μιλώντας στο newsit.gr ο ίδιος δεν γνώρισε ότι η κόρη του είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη περιοχή για αναρρίχηση.

«Η κόρη μου την παραμονή των Χριστουγέννων έφυγε απο την Αργολίδα όπου είναι δασκάλα και θα ερχόταν σήμερα στο χωριό να μας δει γιατί έχω και την γιορτή μου σήμερα και ήθελε να την περάσει μαζί μας.  Είχε διοριστεί φέτος στο Κιβέρι Αργολίδας. Μας είχε πεί πως πριν έρθει στο χωριό, θα πήγαινε κάπου για αναρρίχηση αλλά δεν μας είπε που θα πήγαινε. Έκανε αναρρίχηση εδώ και 6 χρόνια, είχε εμπειρία», ήταν τα λόγια του πατέρα της.

Επισημαίνει ότι όλοι είχαν εμπειρία στο βουνό και προφανώς του ξεγέλασε ο καλός καιρός. «Τις τελευταίες 3 εβδομάδες είχε γνωρίσει τον άνθρωπο από το Άργος, μέσω ενός συλλόγου, και είπαν να πάνε μαζί στο βουνό. Το βράδυ κοιμήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο στα Βαρδούσια και το πρωί ξεκίνησαν και ανέβηκαν στο βουνό. Μου είπαν ότι έφτασαν σε υψόμετρο 2.300 μέτρα. Μετά απο αυτό χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο ένας από την παρέα δεν πήγε μαζί τους και αυτός ειδοποίησε ότι μάλλον κάτι έγινε. Εγώ δεν ήξερα ότι η κόρη μου ήταν μαζί τους. Όλοι είχαν εμπειρία. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησαν να περάσουν τη χιονοστιβάδα και δεν τα κατάφεραν. Είναι πολύ δύσβατη περιοχή. Από το πρωί ήταν καλή η μέρα και αυτό μάλλον τους ξεγέλασε. Ξεκόλλησε ολόκληρο βουνό και έπεσε πάνω τους».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
110
65
61
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες: Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη
Στις επάλξεις βρίσκονται ξανά οι αγρότες αφού μετά την ανάσα των Χριστουγέννων επιστρέφουν και πάλι στα μπλόκα και δείχνουν αποφασισμένοι...
Μάλγαρα 20
Με ελικόπτερο η μεταφορά των 4 νεκρών από τα Βαρδούσια όρη - «Δεν είχε μεγάλη εμπειρία», λέει ο θείος ενός εκ των ορειβατών
Η επιχείρηση ανάσυρσής τους είναι δύσκολη και καθοριστική είναι η συνδρομή μιας έμπειρης ορειβατικής ομάδας που προπορεύεται και στην συνέχεια ακολουθούν τα σωστικά συνεργεία
Οι ορειβάτες που χάθηκαν στα Βαρδούσια όρη
7
Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλείνουν στις 12 το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων - Κινητοποιήσεις σε Νίκαια και Χαλκίδα
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν  προγραμματίσει αποκλεισμό για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς
Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα
65
Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια όρη - Ποια είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας
Η παρέα των 4 αγνοούνταν από το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων, καθώς είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, αλλά όλα δείχνουν ότι έπεσαν σε χιονοθύελλα
Οι τρεις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
13
Newsit logo
Newsit logo