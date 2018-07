Βασίλισσα Ελισάβετ: Συλλυπητήρια για την τραγωδία στην Ανατολική Αττική

Η Βασίλισσα Ελισάβετ απέστειλε το παρακάτω συλλυπητήριο μήνυμα προς τον Πρόεδρο της ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο:

“Ο Πρίγκιπας Φίλιππος κι εγώ εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας προς τον ελληνικό Λαό για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτής της τρομερής τραγωδίας και με όλους όσους έχασαν τις κατοικίες τους.

Αποδίδω ιδιαίτερη τιμή για την παρρησία και την αφοσίωσή τους στις ελληνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους εθελοντές οι οποίοι προσέφεραν την συνδρομή τους.

Βασίλισσα Ελισάβετ”

The Queen has sent a message to the President of Greece following the fires across Greece. Read the full message here > https://t.co/zcPeeBfD3K

Επίσης σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε συλλυπητήριο μήνυμα της Α.Β.Υ. του Πρίγκιπα της Ουαλίας.

The Prince of Wales has sent a message to the President of Greece following the fires in Attica and across the country.

Read the message in full: https://t.co/LmnwoDQGFk

