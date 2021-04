Το «φαινόμενο της πλατείας» όπως εξελίχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, προβληματίζει τους ειδικούς που μιλούν για μια κατάσταση που βάζει εμπόδια στην αποσυμπίεση της πανδημίας του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, τονίζουν πως πρέπει πια να βρεθεί τρόπος να εκτονωθεί το κοινό.

Οι εικόνες του περασμένου Σαββατοκύριακου από τις πλατείες του κέντρου κυρίως αλλά και των προαστίων, εκτός από το ότι προβληματίζουν τους ειδικούς αλλά και όλη την κοινωνία, απέδειξαν με περίτρανο τρόπο πως μερίδα των πολιτών έχει χάσει προ πολλού την πίστη της και τη διάθεση υπακοής στα μέτρα. Την ώρα που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι πλατείες θα παίξουν το ρόλο τους στην εξέλιξη της πανδημίας τις επόμενες ημέρες, η συζήτηση στρέφεται στο ποια λύση μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή.

«To έχουμε δει αρκετές φορές από μια κηδεία να κοκκινίζει ένας ολόκληρος νόμος και από ένα γάμο να παίρνουμε αλυσιδωτά κρούσματα με κακές εξελίξεις. Ας δούμε μόνο τι συνέβη πρόσφατα στη Μαλεσίνα», λέει στο newsit.gr o Αλκιβιάδης Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών για τη διαχείριση του κορονοϊού στην Ελλάδα. Όπως συνεχίζει να εξηγεί: «η μετάδοση θα εξαπλωθεί τώρα στις διαφορετικές περιοχές όπου ζουν οι θετικοί στον κορονοϊό θαμώνες των πλατειών».

Για τον κο Βατόπουλο, η κοινωνική διάσταση του ζητήματος της πλατείας είναι σύνθετη. «Ο κόσμος έχει κουραστεί και οι νέοι ειδικότερα δεν έχουν διεξόδους. Παρόλα αυτά πρέπει να σκεφτούν ότι ο βασικός εχθρός τους αυτή τη στιγμή είναι ο κορονοϊός», σημειώνει ο ίδιος και τονίζει πως η παράμετρος της κόπωσης πρέπει πια να συνυπολογίζεται ολοένα και περισσότερο στη διαχείριση της κρίσης και στα μέτρα που λαμβάνονται.

Όπως το θέτει: «το μείγμα των μέτρων πρέπει να αλλάξει και για αυτό το λόγο μπήκαν στο χορό και τα self rapid test. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι για το πως λειτουργούν στην πράξη και θέλουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η πρωτοβουλία».

Όσο για την πρόταση που ακούγεται ολοένα και πιο δυνατά και συχνά, να ανοίξει δηλαδή νωρίτερα η εστίαση για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση και να «απλωθεί» ο κόσμος στα μέρη όπου συγκεντρώνεται, δεδομένου ότι και πια ο καιρός έχει ανοίξει, ο κος Βατόπουλος σχολιάζει: «αυτή είναι μια κρίσιμη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρεθεί η βέλτιστη λύση».

«Οι πλατείες δεν θα κρίνουν τον πόλεμο»

«Ότι οι πλατείες μπορούν να μας κάνουν κακό σε αυτή τη φάση είναι μια πραγματικότητα», λέει ξεκάθαρα ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Δίνοντας ο ίδιος μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε μια πλατεία γεμάτη από κόσμο, λέει πως ένας θετικός στον κορονοϊό μπορεί να κολλήσει εν δυνάμει άλλα 50 άτομα. «Αν βέβαια συνυπολογίσουμε και παράγοντες όπως το ότι οι διπλανοί του μπορεί να έχουν ανοσία ή και ότι δεν θα κολλήσουν όλοι, η αντιστοιχία γίνεται 1 προς 30. Δεν είναι εύκολο να δώσεις νούμερα για το φαινόμενο της πλατείας σε μεγάλη κλίμακα, μιας και το θέμα είναι όπως είπαμε πολυπαραγοντικό, αλλά η μετάδοση είναι βέβαιη».

Όπως πάντως σπεύδει να συμπληρώσει o ίδιος, το ίδιο κακό με τις πλατείες θα μας έκανε αυτή τη στιγμή και το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων όπως το έχουμε δει να γίνεται όλες τις προηγούμενες φορές. Άρα, κατά τον κο Σαρηγιάννη: «Οι πλατείες δεν θα κρίνουν τον πόλεμο και την εξέλιξη του δράματος. Όλοι μαζί θα το κρίνουμε, σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες μαζί με τις πλατείες. Είναι λάθος να στιγματίζονται οι νέοι άνθρωποι. Η συμπεριφορά τους είναι μια λανθασμένη αλλά υγιής αντίδραση που την προκαλεί η πολύμηνη πίεση».

Υπομονή μέχρι τις 15 Μαΐου και όχι άλλα ανοίγματα, προτείνει ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Η λύση πάντως σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν είναι να τα ανοίξουμε όλα (ή και άλλες δραστηριότητες) αυτή τη στιγμή και κυρίως δεν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως την εστίαση. «Πως θα ανοίξουν δηλαδή τα bar;» αναρωτιέται ο ίδιος και συμπληρώνει: «Χωρίς να απολυμαίνεται ο αέρας, ζήτημα για το οποίο τοποθετούμαι συνέχεια; Τα μικρά μπαράκια, με περιορισμένο αερισμό θα έχουν απλώς ουρές από κόσμο που θα συνωστίζεται για να πάρει ένα ποτό, ο οποίος στη συνέχεια θα μπαινοβγαίνει για να παίρνει και δεύτερο και τρίτο. Δεν υπάρχει κάτι το ασφαλές σε αυτό το άνοιγμα. Οι Έλληνες δεν είναι Γερμανοί στη συμπεριφορά τους. Είμαστε πληθωρικοί και αυτό δεν αλλάζει. Στην παρούσα φάση αυτό που θα μας βοηθούσε είναι να κάνει ο κόσμος όση περισσότερη υπομονή μπορεί μέχρι τις 15 Μαΐου και μετά να ανοίξουν οι δραστηριότητες. Οι συζητήσεις για το Πάσχα δεν είναι στη σωστή βάση. Αν περιμένουμε ως τα μέσα Μαΐου, θα βάλουμε μπροστά το άνοιγμα σε κατάσταση μέτρια προς χαμηλή όσον αφορά τα κρούσματα. Τώρα είναι εύθραυστο ακόμα το τοπίο, τα κρούσματα πολλά και η διασπορά μεγάλη. Μάλιστα, για λίγες ημέρες ακόμη θα βλέπουμε αύξηση σε θανάτους και δια σωληνωμένους».

Ο ίδιος τονίζει ακόμα πως τα self rapid tests αυτής της εβδομάδας στους διαφορετικούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα κρίνουν πολλά. Όπως εξηγεί: «Θέλουμε να πραγματοποιούνται όσα περισσότερα γίνεται. Και να πω εδώ, ότι παρά τα όποια προβλήματα τους, τα self rapid test έχουν το εξής καλό: ‘πιάνουν’ μέσα από την υποχρεωτικότητα τους αυτούς που βρίσκονται την αρχή της νόσησης. Καθώς οι μήνες περνούσαν, έχουμε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι κάνουν πια τεστ, αφού έχουν ήδη εμφανίσει συμπτώματα. Αν ακολουθούν όλα όσα πρέπει μετά τα θετικά self rapid test θα αποκτήσουμε ένα καλό δίχτυ ασφαλείας».

Ρεπορτάζ: Δήμητρα Τριανταφύλλου